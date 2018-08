Kvinne kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i Oslo – to pågrepet

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.26.

Klokken 1.18 melder de på Twitter at hun er kritisk skadet og kjørt til sykehus.

NTB fikk klokken 0.35 opplyst av operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt at kvinnen var «livløs» da nødetatene kom til stedet.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det var et vitne som ringte til politiet og meldte om en slåsskamp med kniv. Da politiet kom til stedet, fant vi en kvinne som var alvorlig skadd. Vi har nå kontroll på to menn på stedet, sier Ullsand til Dagbladet. Avisa melder at begge mennene er pågrepet.

Operasjonslederen kan ikke oppgi alder på de involverte overfor NTB.