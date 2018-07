Maridalen-drapet: Også offeret kan ha bodd i skogen

Politiet opplyste i helgen at de hadde identifisert drapsofferet og jobbet med å finne eventuelle tilknytninger mellom avdøde og siktede.

55-åringen, som er siktet i saken, har bodd på en teltplass i skogen i Maridalen, opplyste politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

– Vi vet at siktede bodde der, og det er ting som tyder på at fornærmede kan ha bodd i nærheten. Det er blant annet gjort funn i et telt der oppe som tilsier at offeret hadde tilhold der, sier Kraby til VG.

Den avdøde er en etnisk norsk mann i 30-årene, som er født og oppvokst i Oslo. Politiet opplyser at de har begynt utspørring av fornærmedes familie med tanke på å finne ut av eventuell kontakt mellom ham og den siktede.

– Vi ser også på om avdøde kan ha vært aktiv i det høyreekstreme miljøet, slik den siktede i saken har vært, sier Kraby til Aftenposten.

Dømt for Hadelandsdrapene på 80-tallet: Nå er han siktet for nytt drap

Siktet dømt for drap i 1981

Den siktede er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelands-drapene i 1981. Han ble i forrige uke varetektsfengslet i fire uker. Han nekter straffskyld og har anket fengslingskjennelsen.

– Den siktede benekter en hver befatning med offeret, likskjendingen og drapet. Han sier han var på feil sted til feil tid da han kom i politiets søkelys, sier politiadvokaten.

Et våpentyveri, en nynazistisk gruppe og to henrettelser på en øde skogsvei: Slik ble Hadelandsdrapene en av Norgeshistoriens mest omtalte drapssaker

Ingen sikre konklusjoner i obduksjonsrapport

Politietterforskerne har nå fått en foreløpig obduksjonsrapport, hvor det ikke blir konstatert noen sikker konklusjon om hva som kan ha vært dødsårsaken.

– Liket var preget av omfattende brannskader, og det er derfor stor usikkerhet rundt hva dødsårsaken var, sier Kraby.

Den endelige obduksjonsrapporten er ventet i oktober.

Det skal nå foretas en prejudisiell observasjon av den siktede mannen for å vurdere hans psyke og tilregnelighet.