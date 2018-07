Her er det nye nasjonale minnesmerket etter 22. juli.

– I dag vil vi minnes og hedre de som ble skadet, de som ble drept og de som fikk livet endret for alltid, sier Lisbeth Røyneland, leder for Støttegruppa for 22. juli.

Det midlertidige nasjonale minnesmerket for 22. juli-angrepene i Oslo ble avduket under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet. 77 mennesker mistet livet i terrorhandlingene i 2011.

Minnesmerket består av en vegg med alle ofrenes navn og alder, i tillegg til et «gulv» av tromlet glass. Glassbitene symboliserer det knuste glasset i området rundt regjeringskvartalet etter at bomben gikk av. Minnesmerket er plassert på Johan Nygaardsvolds plass.

– Minnestedet er et viktig bidrag til å fortelle den sterke historien. En veiviser i minne og læring. Kunnskap er vårt fremste forsvar mot hat, vold og ekstremisme. Det feige terrorangrepet var rettet mot hjertet av vårt demokrati og mot våre mest sårbare, våre barn, sier Røyneland.

Fakta: Det midlertidige minnesmerket for 22. juli I november 2017 fikk 3W arkitekter i oppdrag fra Statsbygg å utforme det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet. De står også bak minnestedet på Utøya.

20. desember 2017 presenterte Statsbygg skissen for minnesmerket.

16. januar 2018 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Jan Tore Sanner oppføringen av det midlertidige minnesmerket i regjeringskvartalet.

Det midlertidige minnestedet er lagt til Johan Nygaardsvolds plass, i tilknytning til Lindealléen.

Minnesmerket består av en vegg med ofrenes navn og alder, og et gulv av glass som symboliserer alt det knuste glasset rundt regjeringskvartalet etter at bomben smalt 22. juli 2011. I tillegg er lindetrærne i regjeringskvartalet innfelt i minnesmerket. Trærne sto her under angrepet, og sto imot eksplosjonen fra bomben.

Minnesmerket skal være tilgjengelig for alle hele døgnet, og det er tilrettelagt for opphold rundt stedet. Regjeringskvartalet vil være en byggeplass i flere år fremover, noe det er tatt hensyn til i utformingen.

– Noen må leve med det hver eneste dag

AUF-leder Mani Hussaini sier vi må bruke 22. juli til å skape nasjonalt samhold og ta et oppgjør mot hat.

– Det er det verste terrorangrepet som har rammet landet vårt, og det begynte med en bombe her, sier Hussaini under markeringen i regjeringskvartalet.

Audun Braastad / NTB scanpix

Søndag er det syv år siden terrorangrepet i 2011 da 77 mennesker mistet livet. Samtidig avdukes det midlertidige nasjonale minnesmerket for angrepene i Oslo.

– Mange lever med 22. juli akkurat i dag, noen må leve med det hver eneste dag. Når storsamfunnet går videre, kan det bli ekstra tøft å henge igjen fordi kontrastene blir så store, sier Hussaini som tilføyer at Norge skylder å stille opp for dem som bærer den tyngste sorgen.

Audun Braastad / NTB scanpix

Solberg: – Hatet lever fortsatt

Statsminister Erna Solberg (H) talte under markeringen i regjeringskvartalet søndag formiddag, på dagen syv år etter terrorangrepene.

– Da ble demokratiet vårt angrepet. Uskyldige mennesker ble drept i et forsøk på å ramme åpenheten, mangfoldet og tilliten som preger det norske samfunnet, sa Solberg.

– Syv år høres lenge ut, men mange har en hverdag som fortsatt er preget av 22. juli, sa hun.

Audun Braastad/NTB scanpix

Statsministeren trakk frem Erik Poppes Utøya-film, som kom tidligere i år, og flere kommende filmer.

– På den måten blir vi minnet om det som skjedde den grusomme fredagen i 2011. Det er vondt men det er viktig, sa hun.

Solberg minnet også om at vi lever i en tid som preges av falske nyheter og hatefulle kommentarer på internett.

– I dag vet vi at den høyreekstreme terroristen befant seg i et ekkokammer med meningsfeller som delte hans konspiratoriske verdensbilde. Et verdensbilde preget av fremmedfrykt og at det finnes et «oss» og et «dem» i dette landet. I dag ser vi de samme konspirasjonene i kommentarfeltene. Hatet lever fortsatt, sa Solberg.

– Flere av dem som overlevde, ble rammet av terroristens kuler. Nå opplever de også ord som rammer. Som har til hensikt å bringe dem til taushet, fortsatte hun.

– De som rammes av hets og hat, skal vite at de har oss alle i ryggen, slo Solberg fast i talen.

Blir høymesse og Utøya-markering

Lisbeth Røyneland, leder for Støttegruppa for 22. juli, er glad for at minnesmerket nå kommer på plass.

– Dette er veldig etterlengtet. Det har tatt langt tid. Det har gått syv år siden angrepene, men endelig får vi et nasjonalt minnested. Det blir satt veldig pris på, sa hun til NTB tidligere denne uken.

Lisbeth Røyneland mistet selv datteren sin i angrepet på Utøya.

Audun Braastad / NTB scanpix

Etter markeringen ved minnestedet i regjeringskvartalet er det høymesse i Oslo domkirke klokken 11.

Klokken 16 blir det så en markering på Utøya. Her skal Røyneland, Hussaini og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre tale.

Fakta: Minnemarkering av 22. juli 2018 Offisiell åpning av det midlertidige nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet utenfor Høyblokken klokken 9.30. Opplesing av ofrenes navn.

Tor-Inge Kristoffersen i Nasjonal Støttegruppe ønsker velkommen. Taler og kransenedleggelse ved statsminister Erna Solberg, AUF-leder Mani Hussaini og støttegruppens leder Lisbeth Røyneland.

Høymesse i Domkirken klokken 11.00.

Klokken 16.00 starter markeringen på Utøya, i bakken.

Taler ved Den nasjonale støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland, AUF-leder Mani Hussaini og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre

Om lag klokken 16.45 på kaia: Navneopplesning, kransenedleggelse ved statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Mani Hussaini og Lisbeth Kristine Røyneland.

Arrangementer over hele landet

I løpet av dagen markeres 22. juli også en rekke andre steder rundt om i landet. Arrangementer i Haugesund, Levanger, Malvik, Orkland, Stryn Sula, Vestby, Vestfold, Ås og ulike plasser i Hordaland vil også finne sted.

I Bergen blir det minnemarkering ved den blå steinen og kransenedleggelse ved Arbeiderpartiet og AUF. Trondheim by skal også markere dagen med taler, appeller og musikalske innslag i parken.