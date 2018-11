Keshvari ble politianmeldt av Stortingets administrasjon dagen etter at Aftenposten avslørte hvordan Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari gjennom to år hadde levert udokumenterte reiseregninger for minst 290.000 kroner.

Ved en rekke anledninger kan det dokumenteres at Keshvari har vært hjemme i Oslo mens han har oppgitt å ha vært andre steder i landet. På denne måten har han urettmessig fått utbetalt store summer i kost- og kjøregodtgjørelse fra skattebetalerne.

Nå bekrefter politiet at de er i en etterforskningfase, og at Keshvari er mistenkt for grovt bedrageri.

– Vi er nå godt inne i materialet vi har fått fra Stortinget, og skal avhøre mistenkte.

Vil avhøre Keshvari «så snart det er mulig»

– Når kan avhøret skje?

– Det kommer an på hvor tilgjengelig mistenkte er for oss, men vi ønsker å gjennomføre det så snart det er mulig. Vi er i dialog med hans forsvarer for å avklare når dette kan skje.

– Hva har dere funnet i materialet dere har undersøkt så langt?

– Vi ønsker ikke å gå inn i detaljene i dette nå. Vi ønsker å konfrontere mistenkte med dette først, sier Skjold.

Vil ikke svare på sum

19. oktober opplyste Keshvaris daværende advokat, Arve Lønnum, at Frp-profilen hadde presentert en oversikt over alle reiseregningene han hadde jukset med.

Keshvari har erkjent at han har levert feil reiseregninger og gitt uttrykk for at han «beklager dypt».

Hverken advokatene eller Stortingets administrasjon vil si hvor mye penger Keshvari erkjenner at han urettmessig har fått utbetalt.

- Nå skal vi gjennomføre en etterforskning og avhør av den mistenkte, så vil påtalemyndigheten vurdere om det er grunnlag for siktelse og tiltale, eventuelt om det kan gå som en tilståelsessak, sier Skjold.

Aftenposten har så langt ikke lyktes i å få en kommentar fra Keshvaris advokat Arne Gunnar Aas.