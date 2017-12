De to statslederne skal diskutere felles forsvar, sikkerhetsspørsmål innen NATO og koalisjonen for å bekjempe IS, skriver VG, som først meldte om nyheten onsdag kveld. Også handel og investeringer vil bli blant temaene.

– Presidentene ser fram til å utveksle synspunkter på bilaterale bånd mellom USA og Norge, skriver Det hvite hus i en kunngjøring på sine nettsider.