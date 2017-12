VG: Bane Nor bruker millioner på alternativ overnatting

Langs traseen ligger om lag 20.000 husstander, noe som tilsvarer rundt 65.000 personer, opplyser Bane Nor til avisen.

Mange blir tilbudt alternativ overnatting på grunn av bråk, stort sett om natten. Fra 2015 til 2017 har Bane Nor derfor brukt drøyt åtte millioner kroner på pensjonater, leiligheter eller hoteller.

– Det er viktig for Bane Nor å bygge ut Follobaneprosjektet med minst mulig ulempe for befolkningen, sier kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland.

De har også betalt 150.000 kroner i naboerstatninger for blant annet vask av skitne biler og knuste bilruter, ifølge avisen.