metoo-advarsel fra Jensen: – Vi må ikke slutte å klemme

– Det er legitimt at folk som driver og tafser blir avslørt. Seksuell trakassering er ikke greit, uansett hvor det forekommer. Og #metoo har ført til trygghet i mange miljøer for å avdekke slike saker, sier Jensen til NRK.

Likevel kommer hun med det hun beskriver som en advarende pekefinger:

– Før det første må vi ikke komme dit at denne kampanjen blir en offentlig gapestokk. Vi skal ha et rettsvern i Norge. Men det aller viktigste er at vi ikke må bli så redde for dette fokuset at vi slutte å klemme. Vi må ikke komme i en situasjon der vi får berøringsangst, uttalte Jensen til Politisk kvarter torsdag.