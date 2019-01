Håper på fregattheving neste uke

Helge Ingstad har ligget forholdsvis rolig gjennom ruskeværet etter nyttår.

– Forsvarsmateriell håper at operasjonen med å heve fregatten kan gjennomføres i midten av måneden, sier Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.

Arbeidet med å trekke løftekjettinger under havaristen har pågått gjennom helgen.

– Det er vanskelig å komme til der fregatten hviler mot bunnen, men ved hjelp av dykkere har løftekjettingene kommet på plass, sier Herland. Mandag var ytterligere to kjettinger på plass under skroget.

Forsvaret

Enorme dimensjoner

Hver løftekjetting veier mellom 12 og 15 tonn.

– Det dreier seg om alt fra sikkerheten til dykkerne til forholdsregler ved å håndtere store kraner og enorme kjettinger. Frem til nå har et av de største faremomentene vært klemfare for dykkerne, sier Arild Øydegard, prosjektleder for hevingsoperasjonen i Forsvarsmateriell.

Fakta: Helge Ingstad-havariet Klokken 3.30 natt til 8. november legger tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, fullastet med 60.000 tonn råolje. Sola blir hjulpet ut av både los og eskortebåt, og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop. * Klokken 4.03 kolliderer det 250 meter lange tankskipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag. * Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari. * Der blir fartøyet liggende på 5 meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass. * Besetningen på 137 personer ble evakuert fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadd i sammenstøtet. To av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus og de seks andre til legevakten. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på 23 personer kom uskadd fra hendelsen. * Fregatthavariet skapte store ringvirkninger for olje- og gassproduksjonen. Equinor valgte å stenge ned driften på Stureterminalen og Kollsnesanlegget, noe som førte til at fem oljefelt i Nordsjøen ikke kunne levere til landanleggene. Produksjonen ble stengt fram til ut på ettermiddagen samme dag. * En lydlogg VG har fått tilgang til, ble offentliggjort 11. november. Loggen viser at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt. Tankskipet ber fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord for å avverge kollisjon. * Natt til 13. november røk flere vaiere som holdt fregatten på plass. Fregatten sank, og senere samme dag var bare radartårnet og litt av akterenden synlig. * 29. november legger Statens havarikommisjon for transport fram en foreløpig rapport om ulykken. Kilder: NTB, Sysla, Aftenposten, TV 2, VG.

Venter mer ruskevær

Dårlig værmelding gjør at operasjonen nå må ligge på været.

Kranlekteren Rambiz ble mandag morgen trukket tilbake til Hanøytangen fordi det er meldt kraftig vind i området.

Også kjempekranen Gulliver ligger på Hanøytangen i påvente av bedre værmelding.

Kamp mot tiden

Sist onsdag viste undersøkelser at en av sikringsvaierne hadde røket etter slitasje i uværet, melder sysla.no.

Et av landfestene viste også tegn til at fjellet sprekker opp.

Forsvarsmateriell sa da at de ikke så veldig dramatisk på situasjonen.

De har heller ingen indikasjoner på at fjellet skal være spesielt porøst.

Fregatten ligger under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor. De siste ukene har Forsvaret jobbet med å sikre skipet og gjøre det klart til å bli hevet.