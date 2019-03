Norsk Medisinaldepot (NMD) leverer multidoseruller blant annet til kommunenes sykehjem og hjemmesykepleien. NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. Feilene kan dermed gjelde flere kommuner, ifølge Rogalands Avis.

– Situasjonen er bekymringsfull og potensielt ille, sier helsesjef Tord A. Haaland i Stavanger kommune. Han vurderer sanksjoner mot leverandøren.

Siden midten av januar har han mottatt en rekke avviksmeldinger fra fastleger og sykehjemsleger i Stavanger. De rapporterer blant annet om feil styrker på medisiner eller manglende medisiner.

Kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim betegner situasjonen som alvorlig og sier kommunen må bruke mye tid og ressurser på å rette feilene.

Også helse- og sosialdirektøren i Kristiansand er bekymret.

– Vi er bekymret og velger å dokumentere medisineringen fra dag til dag for å unngå å gi pasientene feildoseringer. Denne typen kvalitetssikring mener jeg er den eneste måten å unngå fatale konsekvenser på, sier Wenche Dehli.

NMD opplyser at alle feil har blitt rettet så snart de er oppdaget og beklager hendelsen.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sier strategidirektør Miriam Skåland i NMD.