Revisorer godkjente at millioner av barnehagemidler ble brukt feil

Klassekampen har sett regnskapene for tre barnehager i Oslo som ifølge både tilsynsmyndighet og klageinstans har brutt barnehageloven ved å bruke barnehagenes midler feil. Regnskapene ble imidlertid godkjent av revisorer, uten at revisorene meldte fra, selv om Revisorforeningen slår fast at regnskap som bryter barnehageloven, ikke skal godkjennes.

Barnehagene har spesifikt brutt lovens paragraf 14a: «offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode» når midler er gått til privat husleie og bil for ansatte, utbytte til eierne og spabesøk.

En av revisorene forklarer seg med at han forholder seg regnskapsloven og ikke går direkte inn på barnehageloven når han ser på barnehagens regnskap.

Oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) reagerer sterkt på at regnskap som viser lovbrudd, er blitt godkjent av revisor. Thorkildsen mener også dagens barnehagelov gir for gode muligheter til å bygge seg opp profitt.