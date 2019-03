Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om havariet av lasteskipet Bulk Trans klokken 00.24.

De meldte på Twitter i 2-tiden natt til onsdag at en redningsskøyte, et Sea King-helikopter og en slepebåt bisto med lensekapasitet. I 4-tiden melder de at slepingen nordover til Kvernhusvika har startet og at øvrige ressurser returnerer til sine baser.

Vannstanden om bord synker.

– Det var en stund det tok inn veldig mye vann, men nå synker vannstanden og skipet vil sannsynligvis bli slept til Kristiansund, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste i HRS Sør-Norge til VG.

Viste sier det var fem personer om bord.