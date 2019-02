Lang ventetid og kø for å få pass

Pågangen er verst i Oslo og Sørøst politidistrikt, skriver VG. Lederen for passavsnittet i Oslo kjenner igjen mønsteret.

– Årlig pleier det å være økende pågang fra rett over nyttår, så dette er et ganske fast mønster, sier Bekim Olomani. Normalt må man bestille time når man skal ha pass, men fire dager i uken har passkontoret drop-in-timer.

– Vi opplever at publikum er tidlig ute og står i kø fra klokken sju, og også tidligere, enkelte dager. Det er et begrenset antall kølapper, og de går veldig fort. Man kan risikere at køen er stengt allerede fem minutter etter at vi har åpnet.

På politihuset i hovedstaden er det ingen ledige timer de neste 60 dagene, og enkelte steder i Sørøst politidistrikt er det heller ikke ledige timer før i april. Politiinspektør Torill Sorte sier pågangen vanligvis ikke er så stor hos dem på denne tiden av året, men at ombygging for å få på plass nye passkiosker spiller inn.

– Ombyggingen startet rett over jul, som burde være en ganske stille periode, men vi har fått flere søknader enn det vi hadde regnet med. Vi tror folk har tenkt at man må̊ være tidlig ute, sier hun.