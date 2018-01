Drapssiktet 21-åring for syk for fengslingsmøte

– På grunn av hans helsetilstand er han fortsatt på sykehus, sier politiinspektør ved Larvik politistasjon, Magnar Pedersen.

Klokka 10.30 torsdag startet fengslingsmøtet i Tønsberg tingrett, skriver Østlands-Posten. Allerede da var det klart at den tiltalte selv ikke ville dukke opp, men fengslingsmøtet gikk som planlagt. Aktor ba om fire ukers fengsling. Kjennelsen er ventet i løpet av torsdag.

Mannens forsvarer, advokat Søren Hellenes, sier hans klient motsetter seg fengsling. 21-åringen erkjenner ikke erkjenner straffskyld for det han er siktet for.

Natt til 1. nyttårsdag kjørte 21-åringen mot kjøreretningen på E18 og traff en personbil i høy fart. En 47 år gammel trebarnsfar fra Skien døde på stedet, mens kona og deres fem år gamle datter ble alvorlig skadd. En syvåring og en elleve måneder gammel baby fikk lettere skader.

Politiinspektør Magnar Pedersen bekrefter at 21-åringen i tillegg siktelsen for drap og forsøk på forsettlig drap, er siktet for uaktsom kjøring, promillekjøring, kryssing av dobbelt sperrelinje og for å kjøre mot kjøreretningen på E18.