– Det er nå betydelige trafikkproblemer over hele byen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt klokken 09.45 tirsdag formiddag.

– Det dreier seg vesentlig om tunge kjøretøyer som er blitt stående fast og skaper lang kø eller full stans. Politiet vil oppfordre alle i Oslo til å la privatbilen stå i dag, dersom det er mulig. Risikoen er stor for å havne i lang, saktegående kø eller på en vei som er sperret på grunn av uhell, sier Pedersen.

Blant flere andre steder der politiet nå strever med å få trafikken til å flyte og jobber for fullt med å hjelpe bilførere i trøbbel, er Grenseveien, E6 ved Klemetsrud, Fossum-krysset, Røa- krysset og Carl Berners plass.

På Alnabru har flere vogntog hatt problemer med å komme seg frem, kunne politiet melde om tidlig tirsdag.

På fylkesvei 22 mellom Hvam-krysset og Gjelleråsen opplyses det at flere biler og vogntog sliter med å komme seg frem. Politiet anbefaler at bilister velger en annen rute, hvis mulig.

Ellers er det noe kø og saktegående trafikk på de ulike innfartsårene inn til Oslo, men trafikken ser ut til å flyte noenlunde bra.

Eidsberg Trømborgveien: Lastebil kjørt av veien. Veltet. To personer i bilen. Ikke fastklemt. Nødetatene underveis. — Politiet Follo (@opsenfollo) January 16, 2018

Nødetater og politi er rykket ut til Eidsberg i Østfold der en lastebil med to personer er kjørt av veien og veltet.

Tog innstilt eller forsinket i hele landet

Bane Nor melder om trøbbel på nesten samtlige linjer over hele landet på grunn av det kraftige snøværet og oppfordrer reisende om å beregne god tid:

– Dette er ingen god dag å drive transport på skinner. Kombinasjonen av mye snø og kald vind fører til problemer for alle sporvekslene på toglinjene, noe som igjen fører til store forsinkelser over alt, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Blant de berørte toglinjene tirsdag morgen er Oslo–Bergen og Oslo-Stavanger.

Drammen stasjon er stengt for trafikk på grunn av en feil som gjør det umulig å gi grønt lys. NSB opplyser på sine nettsider at de arbeider med å finne busspendel på linje L12 mellom Asker og Gulskogen. På linje L13 og R10 er det busspendel mellom Asker/Brakerøya og Drammen. Øvrige regiontog erstattes av buss.

Et tre har falt over sporet og stenger for tog mellom Skien og Notodden.

Strømproblemer gjør at ruten Skien–Larvik på Vestfoldbanen og trafikken mellom Ed og Kornsjø på Østfoldbanen er innstilt.

Togtrafikken mellom Nelaug og Kristiansand er tirsdag formiddag stengt fordi et kjøretøy sperrer sporet. Reisende må regne med forsinkelser og innstillinger, melder NSB, som arbeider med å organisere alternativ transport.

Forsinkelser på Gardermoen, Torp stengt

Oslo Lufthavn opplyser at snøfallet fører til forsinkelser i flytrafikken, men de ber likevel passasjerene om å møte opp som normalt.

Ved 12-tiden var 59 av 87 flyavganger forsinket.

– Brøytemannskapene våre har brøytet kontinuerlig i hele dag. Mens den ene rullebanen brøytes, er det flytrafikk på den andre i noen minutter. Deretter åpner den første mens den andre brøytes, sier Kristian Løksa, kommunikasjonssjef i Avinor.

For noen år siden var CNN i Norge for å vise hvor godt Gardermoen takler snøen. Og selv om hovedflyplassen slet med forsinkelser tirsdag, er Løksa fornøyd med at «bare» ni prosent av avgangene er kansellert.

– Det er ikke veldig mange lufthavner i verden som kunne ha holdt det gående på en slik dag som denne, sier Løksa.

Selv om det vil slutte å snø i ettermiddag, vil det være endel forsinkelser på Gardermoen også utover kvelden.

Torp Sandefjord lufthavn er stengt på grunn av de store snømengdene.

– Det snør rett og slett for kraftig til at vi klarer å ha rullebanen åpen. Vi følger opp med oppdateringer hver time, men i utgangspunktet er rullebanen stengt til klokken 8, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen til Sandefjords Blad.

Trikkene kjører forbi

I Oslo er det også utfordringer med busser, på T-banen og trikkene.

Ruter melder at nattens store snøfall fører til forsinkelser og innstillinger på noen linjer.

På Olaf Ryes plass på Grünerløkka kjørte trikker forbi, uten å plukke opp folk, fordi trikkene fra før av er fulle.

Mange ringer etter veihjelp

Mange bilister kjører seg fast i snødrivene, og veirednings-selskapene har det travelt:

– Vi hadde før klokken 08.15 fått 500 anmodninger om assistanse på Østlandet, sier markedsdirektør Sjur Jensen Bay i Viking Redningstjeneste til Aftenposten.

– Det store flertallet som ringer i dag, har kjørt seg fast. En av våre medarbeidere meldte nettopp at det enkelte steder også er vanskelig for strø- og brøytebiler å ta seg frem, sier Jensen Bay.

Byråd garanterer at eldre skal få hjelp

– Jeg har bedt bydelene om å avlyse alt annet for å sørge for at Oslos eldre får best mulig behandling, sier eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap), til Aftenposten.

– Bydelene skal følge med på værvarselet, grave frem tjenestebiler og øke bemanningen. Dersom det ikke er mulig å komme frem med bil, skal våre medarbeidere gå til fots til og fra eldre og hjelpetrengende. Jeg er også glad for at enkelte eldre har gått med på å utsette vask og rydding i dag, slik at vi kan prioritere dem med de største hjelpebehovene, sier byråden.

E16 ved Valdres stengt

E16 ved Valdres var natt til tirsdag stengt i fem timer fra cirka 01.00 mellom Lome og Øye fordi et vogntog sto fast og måtte berges, opplyser trafikkoperatør Aarrestad ved veitrafikksentralen.

I Agder er flere trær og stolper blåst over veien i hele regionen, men dette hadde ved 5-tiden ikke ført til store trafikale problemer. Agder-politiet opplyser at veibanen skulle ryddes i løpet av natten.

Omtrent samtidig viste en oversikt fra Agder Energi at rundt 14.000 strømkunder på Sørlandet var uten strøm. Nesten like mange var uten strøm mandag kveld.