Fortsatt borer fire tunnelboremaskiner tunnelene mellom Ski og Oslo S som skal bli Follobanen.

Men arbeidet som skal føre banen inn til Oslo S, gjennom Gamlebyen og Middelalderparken, er stanset, fordi den italienske storentreprenøren Condotte har store økonomiske problemer.

Kommunikasjonsleder Nina Aasmundsen i Follobanen, ett av landets største infrastrukturprosjekter akkurat nå, sier at man «håper å finne en løsning i løpet av uken».

– Men arbeiderne sitter vel ikke og venter, hvor lang tid tar et faktisk å komme i gang igjen om det blir en økonomisk løsning?

– Det kommer an på løsningen, sier Aasmundsen til Aftenposten.

Det er Bygg.no. som har avdekket at den italienske entreprenøren igjen er i trøbbel økonomisk. På samme måte som i fjor sommer, da de lå etter med betaling av underleverandører.

Tidlig i januar var Condotte i så store problemer at selskapet ba om, og fikk, konkursbeskyttelse av en domstol i Roma.

Konkursbeskyttelsen gjelder frem til midten av mai og skal sikre at selskapets forhandlinger med kreditorer og banker kan pågå uforstyrret i en periode på inntil 120 dager.

Mens forhandlingene pågår i Roma, står det stille på de store anleggsområdene ved Oslo S, Gamlebyen og Middelalderparken i Oslo.

Har to store kontrakter – 100 entreprenører rammes

Condotte har to av de fem totalkontraktene for bygging av Follobanen:

Nye jernbanespor inn til Oslo S med blant annet 700 meter lang betongkulvert fra Bispegata til Ekebergåsen, til en verdi av 2 milliarder kroner.

Bygging, i praksis sprengning, av 4,7 km tunnel fra innslag ved Mosseveien til der den møter tunneler laget av tunnelboremaskiner, under Ekebergåsen, til en verdi av 1,3 mrd. kroner.

Det er i størrelsesordenen 100 underleverandører og tjenesteytere som påvirkes av situasjonen i større eller mindre grad, opplyser Aasmundsen til Aftenposten.

– Risikerer dere en forsinkelse pga. av dette?

– Det er klart det får konsekvenser, men vi jobber fortsatt for at vi skal nå målene våre. Det har vært stopp i to uker i et prosjekt som varer i seks år, sier Aasmundsen.

Sikre fremdrift og underleverenadører

– Noe av det viktigste for oss i Bane Nor og Follobaneprosjektet er å sikre fremdriften og minimalisere de økonomiske konsekvensene, både for prosjektet og de enkelte underleverandører, uttalte prosjektdirektør Per David Borenstein i en pressemelding tidligere i januar.

Hans O. Torgersen

Ledelsen i Follobaneprosjektet reiste til Roma og hadde møter med Condotte. Hjemme igjen i Norge, fortsatte prosjektledelsen dialogen med Condottes underleverandører.

– Bane Nor beklager at underleverandørene, som gjør et godt arbeid med Follobaneprosjektet, nå opplever usikkerhet rundt betaling fra totalentreprenøren som de har kontrakt med, uttaler Borenstein.