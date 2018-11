Ideelle organisasjoner reagerer sterkt på tiltalen mot Ludvigsen: – Forkastelig

Tidligere stortingsrepresentant, fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen (72), er tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av sin stilling mot tre unge menn. De var asylsøkere på tidspunktet overgrepene skal ha skjedd og er 40–50 år yngre enn Ludvigsen.

Ludvigsen skal ha utnyttet seg av sin maktposisjon og gitt inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap, mener påtalemakten. Ludvigsen bestrider tiltalen fullstendig.

Tiltalen ble offentliggjort onsdag formiddag.

Flere organisasjoner som arbeider for asylsøkeres rettssikkerhet og innvandreres deltagelse i samfunnet reagerer på nyheten.

– Tiltalen er rystende lesing, sier Ann-Magrit Austenå, leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

– Dersom tiltalen er riktig, er det et helt fundamentalt tillitsbrudd som er utøvet. I første rekke overfor de tre tidligere asylsøkerne, men også mot alle som har valgt Ludvigsen til politiske verv og posisjoner. Valget bygger på tillit til personens evne til å håndtere makt. Dette er ille, sier hun.

– En vekker for oss

Austenå mener saken viser hvor nødvendig det er å få en bedre beskyttelse av mindreårige asylsøkere som er utenfor barnevernet. Unge mellom 15 og 18 år er under Utlendingsdirektoratets (UDI) og ikke under barnevernets ansvar.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det har det siste halvannet året kommer flere rapporter fra Fafo, UNICEF og NTNU som alle viser det samme: Det er fullstendig svikt overfor denne gruppen hva gjelder omsorg, informasjon og oppfølging.

– Ser dere ofte lignende tilfeller der personer i systemet utnytter maktposisjonen sin overfor asylsøkere?

– Vi kan ikke si noe sikkert om omfanget. For oss i NOAS har denne saken, og VGs sak om eldre kvinner som utnytter unge enslige asylsøkere, vært en vekker. Vi må bli enda mer oppmerksomme i våre samtaler med asylsøkere. Det er dessverre grunn til å tro at det er flere i denne gruppen som blir utsatt for utnytting og overgrep, sier Austenå.

– Forkastelig

LIM (Likestilling, integrering, mangfold) jobber for å fremme innvandrernes deltagelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. Generalsekretær Dana-Æsæl Manouchehri mener saken er forkastelig.

– Min umiddelbare reaksjoner er at dette er maks uheldig. Mange av asylsøkerne som kommer til Norge har lav tillit til institusjoner fra før av. De kommer til et land som angivelig er trygt, der du kan stole på myndighetene. Også får de dette rett i fleisen. Det er et vanvittig tillitsbrudd dersom tiltalen stemmer, sier hun.

Tor Stenersen

Manouchehri mener myndighetene må være glassklare på å straffeforfølge slike hendelser når de først skjer, for at asylsøkerne skal gjenopprette tilliten til staten.

– Jeg synes det er grotesk å bruke makten sin, som kunne ført til noe bra, til en slik tragedie. Dette er krenkelser av mennesker som ikke var i en posisjon til å forsvare seg. Etter #metoo aksepterer vi ikke lenger at maktpersoner generelt utnytter makten sin til å utføre krenkelser. Det er kriminelle handlinger og må bare straffeforfølges, sier hun.