#RV7 #Mørkhølen: Toyota har kommet over i motg kjørefelt. Traff Volvo i front. Fører av Volvo er kjørt i amb til Os legevakt, er bevisst, smerter i rygg. To pass i Volvo, kjørt legevakten, begge er bevisst, kjørt Bergen legevakt for sjekk. Fører av Toyota er uskadd.