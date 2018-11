Dagens episode av Forklart: Den politiske konflikten i Oslo-skolen

For to måneder siden ble det sendt inn et anonymt varsel mot skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV), der hun ble anklaget for brudd på lover og regelverk.

Sist fredag ble Thorkildsen frikjent av sin egen sjef, byrådsleder Raymond Johansen (Ap), men opposisjonen varsler at saken ikke er over.

Er konflikten i Oslo-skolen er større enn krangelen mellom to ledere. Hva handler denne konflikten egentlig om, og hvorfor er den så betent?

I dagens episode møter du journalist i Aftenposten Christian Sørgjerd og kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm.

Dagens episode kan du høre HER.

