Se direkte: Regjeringen presenterer klimaplan

Årlige mål for utslipsskutt og en dobling av CO₂-avgiften for oljenæringen er sentrale elementer når regjeringen presenterer sin plan for hvordan Norge skal nå klimamålene frem til 2030.

8. jan. 2021 11:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Regjeringen vil kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til å bli et lavutslippssamfunn, og få grønn og bærekraftig vekst. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte regjeringens nye klimaplan for de neste ti årene.

Som del av planen vil regjeringen for første gang legge frem et eget utslippsbudsjett – for 2021–2030.

Regjeringen legger også opp til en kraftig innskjerping av klimakravene til oljenæringen. Ifølge E24 legges det i planen opp til å mer enn doble prisen på klimagassutslipp frem til 2030.

Her er noen av hovedgrepene i klimaplanen:

* CO₂-avgiften trappes opp gradvis fra rundt 59 kroner i dag til 2.000 kroner mot 2030.

* Krav om at personbiler og lette varebiler som kjøpes inn offentlig må være nullutslippsbiler fra 2022. Fra 2025 gjelder tilsvarende for bybusser.

* Krav om lav- og nullutslipp for nye fergeanbud fra 2023 «der det ligger til rette for det» og noe senere for alle nye hurtigbåtanbud. Samme krav vil også gradvis innføres for servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024.

* Erstatte fossilt drivstoff med mer bærekraftig biodrivstoff. Omsetningskravet for biodrivstoff vil øke fram mot 2030. Det tas også sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart fra 2022.

* Vurdere muligheten for nullutslippssoner i enkelte byer.

* Jordbruket har forpliktet seg til å redusere utslippene med 5 millioner tonn fram til 2030.

* Utrede avgift på mineralgjødsel.

* Gradvis utfasing av fossilt brensel til energiformål i industrien utenfor kvotesystemet.

* Fastsette klima- og miljøambisjoner for statlige bygg.

* Støtte til Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt, under forutsetning av at prosjektet får finansiering fra EU eller andre kilder.

* Legge til rette for økt CO2-opptak i skog og kutte utslipp fra nedbygging av grønne (karbonrike) områder. Restaurere myr og annen våtmark.

* Utrede avgift på utslipp av klimagasser fra uttak av torv og vurdere forbud mot å åpne nye torvuttak.

* Styrke Enova for utvikling av ny teknologi.

Årlige utslippsbudsjett

Regjeringen vil også for første gang sette seg årlige mål for hvor mye utslipp som må kuttes for at målet frem til 2030 skal nås. Dette kommer i stand som følge av en avtale med EU. Det viser hvor mye Norge maksimalt kan slippe ut i ikke-kvotepliktig sektor år for år de neste ti årene.

Ikke-kvotepliktig sektor er utslipp som ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp. Kvotepliktig sektor omfatter industri og olje- og gassvirksomheten. Ikke-kvotepliktig sektor omfatter blant annet utslipp fra transport, landbruk og oppvarming av bygg.

Norge har avtalt med EU at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal kuttes med 40 prosent fra 2005-nivået innen 2030. Regjeringen har selv skrudd opp dette målet til 45 prosent.

Slik ser utslippsbudsjettet ut:

Planen kommer i form av en stortingsmelding som teknisk sett ikke krever flertall i Stortinget. Men tiltakene den beskriver, vil trenge det.

Frp er regjeringens støtteparti i Stortinget. Men allerede før planen ble lagt frem, signaliserte partiet at regjeringen ikke nødvendigvis kan regne med støtte hos dem for klimatiltakene de legger frem.