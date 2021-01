Fastleger med alarm: Finner ikke alle som bør vaksineres

Når sykehjemspasientene er vaksinert, skal de med alvorlig sykdom prioriteres. Men fastleger er bekymret over at de ikke har oversikt over alle pasientene. Dermed kan de ikke kan kalle dem inn.

Fastleger i Lier frykter de ikke vil finne alle pasienter som skal prioriteres for vaksinering. Fra venstre Elena Kamycheva, Ewa Spasovska, Dorota Thune Iversen og Charlotte Skogvold. Foto: Dan P. Neegaard

9 minutter siden

Hvordan skal fastleger finne pasientene som er prioritert?

Det lurer legene ved Nøste legekontor på. De har sendt en bekymring til Helsedirektoratet.