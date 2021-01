Robiel (21) studerer, jobber, har kjøpt elbil, sparer til bolig. Det er bare fem år siden han kom til Norge.

Robiel Paulos (21) kom alene til Norge med to klesskift og en drøm. Nå er han en av 80 prosent enslige mindreårige asylsøkere som jobber eller studerer. Hva er suksessoppskriften?

Robiel Paulos var 15 år da han flyktet fra Eritrea, 16 da han kom til Norge. Alene. Siden har det skjedd veldig mye. Foto: Jan T. Espedal

18. jan. 2021 09:55 Sist oppdatert nå nettopp

På hybelen har han alt han trenger: seng, sofa, bord, TV, WC og et lite kjøkken. Mens han lager kyllinggryte slik han lærte det av moren hjemme i Eritrea, kan han gjennom vinduet se lys og liv i naboblokken. Han ser det han drømte om – et godt og selvstendig liv.

For fem år siden forsto ikke Robiel Paulos (21) et kvidder av språket, kulturen eller folket i dette landet. 8300 kilometer fra hjembyen. Nå snakker han norsk og studerer til maskiningeniør ved Oslo Met. Jobber som Foodora-bud. Ratter rundt på snøglatte veier i elbilen han kjøpte for sparepengene. Nå sparer han til egen bolig.