Ålesund-ordføreren: Reagerer på at russ i østlandsområdet får vaksinen før 75-åringer med underliggende sykdommer

Kommuner som må gi fra seg vaksinedoser til Oslo og Viken-kommuner med høyt smittetrykk reagerer stekt.

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), reagerer på den nye vaksinefordelingen som fører til at Ålesund får færre vaksiner på bekostning av 24 kommuner i Oslo og Viken. Foto: Heiko Junge / NTB

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), sier hun «sliter med å fordøye» den nye vaksinefordelingen som statsminister fortalte om onsdag kveld.

– Dette er veldig radikalt. I dag tidlig hadde vi møte i kriseledelsen i kommunen. Da var vi bekymret for det lave antall doser som vi skulle få fremover. Og nå skal det altså bli enda færre, spør Aurdal.

Hun sier at i Ålesund kommune så er man ennå ikke ferdig med å vaksinere gruppen mellom 65 og 75 år som har underliggende sykdommer.

Fra uke 22 eller 23 åpner regjeringen for at enkelte kommuner kan få flere doser. Riktignok med et forbehold om at de kommunene som får færre doser i juni, har kapasitet til å hente inn etterslepet i juli.

Regjeringen har også bedt FHI og Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om flere kommuner skal settes på listen over dem som får flere vaksinedoser.

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap), Ålesund kommune Foto: Marius Simensen

– Jeg liker ikke å sette grupper opp mot hverandre, men jeg synes det blir galt at russ i østlandsområdet skal vaksineres, når 65–75-åringer i Ålesund med underliggende sykdommer ikke er vaksinert.

Det var på en pressekonferanse onsdag kveld at statsminister Erna Solberg annonserte at 319 kommuner over syv uker nå må gi fra seg cirka 30 prosent av vaksinene til 24 kommuner i Oslo og Viken.

– Nei, dette går bare ikke an

Også Tønsberg kommune rammes. Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) liker dårlig at Tønsberg må gi fra seg vaksiner til andre kommuner.

– Nei, dette går bare ikke an. Vi har ingen vaksiner å gi bort, sier hun til Aftenposten.

Tønsberg kan miste halvparten av vaksinene de hadde forventet å få

Det irriterer Anne Rygh Pedersen (Ap) voldsomt.

Tønsbergs ordfører Anne Rygh Pedersen reagerer sterkt på at Tønsberg nå vil færre vaksiner enn det de var forespeilet. Foto: Aftenposten

– Nå har vi en periode bak oss der vi har hatt det høyeste smittetrykket i landet. I februar og mars var det helt stengt ned her. Samtidig ser vi nå hva som skjer rundt oss, i Grenland og i Holmestrand.

Hun sier at Tønsberg nå igjen har en stigende smittetrend.

– Én av tre har ukjent smittevei. I forrige hadde vi en dobling i antall smittede. Dette er foruroligende.

Hun sier hun har en viss forståelse for en viss skjevdeling til Oslo.

– Oslo står i en spesiell situasjon, men jeg synes ikke de andre kommunene som er rammet, trenger vaksiner mer enn oss. Dette blir helt urimelig for Tønsbergs befolkning.

– Men du kan jo ikke stanse dette? Hvis myndighetene vil gi færre vaksiner til Tønsberg, så må dere vel forholde dere til det?

– Jo, det er riktig. Men det er viktig å si fra. Jeg har forstått det slik at den nye fordelingen ikke er helt endelig bestemt. Så vil vi gjerne si klart ifra hva vi mener, sier Pedersen.

Aurdal: – Jeg er bekymret

Ordfører Eva Vine Aurdal i Ålesund sier samtidig at hun har respekt for faglige råd og at hun har forståelse for at akkurat Oslo er i en spesiell situasjon.

– Men dette blir for radikalt.

Hun er usikker på hvor mange færre vaksiner Ålesund nå skal få.

– Men det er sagt 30 prosent færre, og det er i så fall veldig mye. Jeg er bekymret og vil derfor si fra om det, sier hun.

Hun henstiller myndighetene om å vente med den nye fordelingen til eldre folk med underliggende sykdommer er vaksinert og helsepersonell på sykehusene er blitt vaksinert.

Regjeringen vil gi 24 kommuner i Oslo og Viken 60 prosent flere doser enn opprinnelig planlagt. Begrunnelsen er at disse kommunene har hatt et høyt smittepress over lengre tid.

I Vestfold og Telemark har det vært en smitteøkning på 81 prosent i forrige uke, skriver NRK.