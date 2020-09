Terrorsiktet nordmann kan utleveres til Frankrike

Oslo tingrett har kommet til at en 61 år gammel norsk statsborger kan utleveres til Frankrike i forbindelse med en terrorsak i Paris for snart 40 år siden.

NTB-Anne Marjatta Gøystdal og Dag Kjørholt

Selve utleveringsbegjæringen vil eventuelt bli behandlet på et senere tidspunkt. Fredag startet første skritt i prosessen med et rettsmøte i tingretten.

– Det som skal skje, er en prøving av om vilkårene i begjæringen er oppfylt. Vi har sett på det objektivt og faktuelt, men kan ikke se at det er noe feil med begjæringen, sier mannens forsvarer, advokat Ole Martin Meland, til NTB.

Terrorangrep i Paris

Den 61 år gamle mannen fra Skien, som har palestinsk bakgrunn, ble i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker 10. september. Han ble pågrepet i Skien av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) dagen før.

Han flyttet til Norge med kone og barn i 1991 og ble ifølge kjennelsen norsk statsborger seks år senere. Fransk påtalemyndighet mener han deltok i et terrorangrep i Paris i 1982 rettet mot en jødisk restaurant. Seks personer ble drept og 22 skadd i angrepet.

Angrepet knyttes til den nå opphørte militante palestinske Abu Nidal-organisasjonen (ANO), som fransk politi mener nordmannen var en del av.

Mannen har tidligere nektet for hendelsen og sa til VG for fem år siden at han aldri hadde vært i Paris.

Det er andre gang Frankrike ber om å få utlevert nordmannen. Første gang var i 2015, men den gang tilsa lovverket at saken var foreldet.

Videre til Riksadvokaten

Den nye siktelsen skal være identisk med den gamle, men franske myndigheter håper mannen kan bli utlevert fordi Norge i fjor ratifiserte en avtale med EU om arrestordrer.

Mannen vil motsette seg utlevering, understreker advokaten hans.

– Vi kan ikke se at vilkårene for begjæringen ikke er oppfylt, men om han skal utleveres er en helt annen sak. Da er det andre momenter man skal se på, sier Meland.

Saken går nå videre til Riksadvokaten, som skal gjøre sine vurderinger før den eventuelt går videre i rettssystemet.

