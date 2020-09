Slik rammer buss-streiken

Ingen by- og regionbusser kjører i Oslo og tidligere Akershus. Også buss for tog og skolebusser vil bli berørt.

Alle Ruters busser står stille fra søndag morgen Vidar Ruud

20. sep. 2020 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Dan P. Neegaard

3800 bussjåfører ble tatt ut i streik fra klokken 0600 søndag morgen. Streiken omfatter bussene i Oslo og Viken, det vil si de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Hvis streiken trappes opp, vil det, ifølge forbundssekretær Dag Einar Sivertsen i Yrkestrafikkforbundet, sjer raskt.

– Vi har til sammen over 10.000 sjåfører vi kan ta ut i streik. Det vil i så fall stoppe all busstrafikk i Norge, sier han til NRK.

Ruter står for busstrafikken i Oslo og tidligere Akershus. Her står samtlige busser nå parkert. Selv om T-bane og trikker ikke er rammet, legger selskapet ikke skjul på at reisesituasjonen fra og med i morgen tidlig vil bli svært krevende.

– Vi oppfordrer trafikantene til å ikke reise mens streiken pågår. Vi er redde for at belastningen på trikk og T-bane blir for stor, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen. Han minner om at presset på kollektivtrafikken allerede er stort på grunn av pandemien.

Ruter advarer om at deres reiseplanlegger-app ikke er oppdatert, og selskapet gjør oppmerksom på at det kan bli mange reisende med trikk, T-bane, tog og båt, noe som vil kunne medføre at Ruter ikke kan tilrettelegge for at passasjerer kan holde anbefalt avstand.

– Nå blir det enda viktigere å holde avstand, sier han, og understreker at det ikke er aktuelt å sette inn ekstramateriell under en lovlig streik.

Fakta Fakta om busstreiken Søndag morgen klokka 6 tok de fire arbeidstakerorganisasjonene Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet rundt 3.800 bussjåfører ut i streik etter at meklingen med NHO Transport og Spekter ikke førte fram.

Det er i første omgang kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk som er rammet av streiken.

Samtlige av de rundt 3.800 bussjåførene er tatt ut i Oslo og Viken.

De streikende er fordelt slik: 1.900 bussjåfører fra Yrkestrafikkforbundet, 1.100 busssjåfører fra Fellesforbundet, 600 bussjåfører fra Jernbaneforbundet og 200 bussjåfører fra Fagforbundet.

Oppgjøret dekker rute-, ekspress- og turbuss.

Meklingen mellom partene startet fredag 18. september og hadde frist ved midnatt natt til søndag 20. september. Kilde: NTB/NHO Transport/Yrkestrafikkforbundet Vis mer

Fulle tog

Vys bussjåfører er også omfattet av streiken. I Østfold er det Vys sjåfører som kjører for Østfold kollektivtrafikk. Det vil si at rutebussene i Østfold også stopper opp. Det samme gjelder skoletransporten i Oslo og hele Viken. I tillegg blir Vys buss for togtilbud, mellom Ski og Oslo rammet.

For Vy tog vil en streik også berøre Østfoldbanen, Hovedbanen og Drammenbanen, hvor det søndag formiddag er arbeider og dermed alternativ transport, skriver Vy på sine nettsider.

Også VY frykter at belastningen på togene kan bli problematisk i rushtrafikken. Selskapet kjører allerede med alt tilgjengelig materiell og har ikke flere tog å sette inn.

– Vi vet ikke hvor mange som vil endre reisevaner under streiken. Men vi oppfordrer folk å vurdere om det er nødvendig å reise, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby. Også han minner om at smittevernreglene må overholdes.

– Det er bedre å sitte skulder ved skulder enn å stå tett i midtgangen, sier Lundeby.

Noen skolebusser vil gå

Skoleskyss og spesialskyss (med minibuss og taxi) er i noe grad berørt. De ulike områdene og tjenestene vil i ulik grad bli opprettholdt.

I det tidligere Buskerud, opplyser Brakar at samtlige busslinjer med unntak av linjen Hiåsskogen – Prestfoss står. Flere skoleruter vil også kjøre som normalt.

Dersom konflikten fortsetter og trappes opp kan nesten 12.000 bussjåfører tas ut i streik over hele landet.

