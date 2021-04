Astra Zeneca-saken: Blodpropp-pasientene i Norge var mellom 32 og 54 år

I fire uker har medisinske eksperter i Norge gransket uvanlige bivirkninger fra Astra Zeneca-vaksinen. Nå er resultatet klart.

Overlege og professor Pål André Holme på Rikshospitalet. Han har ledet arbeidet med Astra Zeneca-bivirkningene. Foto: Olav Olsen

9. apr. 2021 23:36 Sist oppdatert 25 minutter siden

Siden 11. mars har Astra Zenecas koronavaksine vært på hold i Norge. Årsaken er påviste tilfeller av alvorlig blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger som mulige bivirkninger etter vaksinen.

Nå slår forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) fast sammenhengen.

Totalt har 11 medisinske fagfolk vært i sving. Overlege og professor Pål André Holme på Rikshospitalet har ledet arbeidet.

Nå er funnene publisert i New England Journal of Medicine. Dette er blant verdens tyngste og mest prestisjetunge medisinske tidsskrift.

OUS møter pressen lørdag klokken 11.

I Norge har 133.870 personer fått Astra Zeneca-vaksinen. Seks har opplevd ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Fire har dødd.

Mann på 32 år ble syk

OUS og UNN har undersøkt de fem innlagte på Rikshospitalet.

I artikkelen kommer alder og kjønn på pasientene frem:

Mann, 32 (nå frisk)

Kvinne, 37 (døde)

Kvinne, 39 (nå frisk)

Kvinne, 42 (døde)

Kvinne, 54 (døde)

Alle var helsearbeidere.

Mener vaksinen er årsaken

Forskerne har valgt å kalle tilstanden «vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni».

Norsk Helseinformatikk beskriver dette slik:

Lavt innhold av blodplater i blodet.

Lav blodprosent som følge av ødeleggelse av de røde blodlegemene.

Utbredte små blodpropper som inneholder mye blodplater.

Blodplater er små, fargeløse, og kjerneløse cellefragmenter i blodet. De har stor betydning for å forhindre eller stanse blødninger.

Sykdommen kommer etter en kraftig immunrespons fra vaksinen.

«Alle pasientene hadde høye nivåer av antistoffer mot blodplatefaktor 4», heter det i artikkelen.

– Slike antistoffer kan aktivere og aggregere blodplater. Da får man et blodplatefall og blodpropper, sa Ingvild Sørvoll til Aftenposten før påske.

Hun leder Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi på UNN.

Astra Zenecas koronavaksine har vært i hardt vær de Foto: DADO RUVIC / X02714

– Nålen i høystakken

Fellestrekk blant de syke er noe av det viktigste forskergruppen har lett etter. Dette har imidlertid ikke vært enkelt.

– Det er som å lete etter nålen i høystakken.

Det sa den tyske professoren og blodekspert Andreas Greinacher på et pressemøte denne uken, ifølge VG.

OUS har kartlagt pasientenes sykdommer og medikamentbruk.

Bakenforliggende sykdom:

Mann, 32: Astma

Kvinne, 37: Pollenallergi

Kvinne, 39: Ingen

Kvinne, 42: Pollenallergi

Kvinne, 54: Høyt blodtrykk

Medikamenter:

Mann, 32: Ingen

Kvinne, 37: Prevensjon

Kvinne, 39: Ingen

Kvinne, 42: Prevensjon

Kvinne, 54: Hormonbehandling mot overgangsalder og medisin mot høyt blodtrykk

Den eneste fellesnevneren er at de er vaksinert med samme vaksine, har Sørvoll på UNN tidligere sagt til Aftenposten.

Ulike symptomer

Pasientene hadde også ulike symptomer. Disse oppsto mellom 7 og 10 dager etter vaksinasjon.

Mann, 32: Ryggsmerter

Kvinne, 37: Feber, hodepine, synsforstyrrelser

Kvinne, 39: Hodepine, magesmerter

Kvinne, 42: Hodepine, døsighet

Kvinne, 54: Hodepine, nedsatt muskelkraft av den ene siden av kroppen

Siden har alle fått det samme alvorlige sykdomsforløpet. Men med variasjoner, spesielt på antall blodplater aktivert.

FHI-avgjørelse 15. april

Tyske eksperter har også forsket på Astra Zeneca-bivirkningene. De har kommet med samme konklusjon som OUS og UNN.

Arbeidet er blitt ledet av nevnte Greinacher. De publiserte sine funn samtidig som den norske.

Det er oppdaget 222 tilfeller av den sjeldne blodproppvarianten av 34 millioner doser satt, ifølge EUs legemiddeltilsyn EMA.

De mener blodpropp bør føres opp som en sjelden bivirkning av vaksinen. Det konkluderte de med denne uken.

Fordelene ved vaksinen veier opp for risikoen av de sjeldne bivirkningene, mener EMA. Derfor mener de at vaksinen fortsatt kan brukes på personer over 18 år. En rekke land har valgt å sette en aldersgrense på vaksinen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har holdt vaksinen på vent siden 11. mars, noe som har ført til at det nå ligger 166.000 doser på lager. Det er fortsatt usikkert om disse vil bli satt.

En avgjørelse er ventet fra FHI 15. april.

Astra Zeneca jobber selv for å forstå de konkrete sakene. De leter etter en forklaring på om, og eventuelt hvordan, vaksinen kan ha forårsaket blodpropp.

De samarbeider med myndighetene for å oppdatere produktinformasjonen om mulige bivirkninger. De skrev de i en pressemelding onsdag.