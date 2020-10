Aktor: Bertheussen har lav troverdighet

Aktor Marit Formo mener at Laila Anita Bertheussen har lav troverdighet fordi hun ikke ønsket å stille til avhør hos politiet.

Statsadvokat Marit Formo i sal 250 i Oslo tingrett. Hun er en av aktorene i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Berit Roald / NTB

21. okt. 2020 09:43 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag startet sluttfasen i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.

Det var statsadvokat Marit Formo som tok ordet først og startet prosedyrene. Hun er en av tre aktorer i straffesaken.

Fakta Dette er saken Laila Anita Bertheussen (55) er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter Straffelovens §115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Denne saken ble henlagt etter kort tid. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er fredag 23. oktober. Onsdag 21. oktober startet prosedyrene. Først ute er aktoratet. Det er ventet at påstand om straffes legges frem torsdag før lunsj. Vis mer

Formo innledet med å fortelle at det var først etter bilbrannen 10. mars 2019 at PST fikk mistanke mot Laila Anita Bertheussen. Formo la også vekt på at det ikke har vært slike episoder etter pågripelsen 14. mars i fjor.

Formo viste også til medienes dekning av saken der flere medier har skrevet at saken i all hovedsak er bygget på indisier. Aktor påpeker at også indisier er å regne som bevis.

– Aktoratet erkjenner at bevissituasjonen er ulik i de forskjellige hendelsene i tiltalen. Vi erkjenner at ikke alle hendelser i tiltalen står på egne ben som bevis, for eksempel hendelsen 17. januar 2019, dagen det begynte det å brenne i søppeldunken til paret, sa aktor.

Derimot er bilbrannen ifølge Formo bevis i seg selv.

Formo la også vekt på konklusjonene gjort av skriftgranskerne og konvoluttene brukt i saker. Hun mener at alle hendelsene er tilknyttet hverandre.

– Her må man vurdere bevisene samlet, slik at bevis som tilknytter den tiltalte til en av hendelsene i saken, også knytter henne til andre hendelser.

Mener troverdigheten er svekket

Når det gjelder den tiltaltes troverdighet, la Formo vekt på at hun på flere punkter har nektet å samarbeide. Formo mener dette er med på å svekke hennes troverdighet.

– For det første nektet hun å la seg avhøre av politiet, sa Formo og viste til at Bertheussen ikke ønsket å la seg avhøre etter 8. april 2019.

Politiet hadde avtalt et konfronterende avhør med henne 30. august 2019. Ifølge Formo krevde Bertheussen fullt innsyn i sakens dokumenter. Etter at hun fikk dokumentene, så ville hun likevel ikke forklare seg.

Formo mener at å ikke forklare seg i sin egen rettssak, svekker troverdighet.

– Hvis hun var uskyldig, hvorfor var det ikke en fordel at hennes forklaring på sentrale bevis lå på bordet før statsadvokat og riksadvokat tok stilling til tiltalte, spurte Formo retorisk.

Aktor: Ville ikke samarbeide om notatene

Aktor Formo mener at Bertheussen har vært selektiv i hvilken informasjon hun har gitt politiet. Det gjelder blant annet spørsmål om håndskrevne notater. Bertheussen ville ikke fortelle hvilke notater hun hadde gjort da politiet ville sammenligne skriften hennes med skriften på husveggen.

Det er her snakk om håndskrevne notater som ble funnet hjemme hos Bertheussen.

John Christian Elden forsvarer Laila Anita Bertheussen. Han slipper til med sin sluttprosedyre senere i uken. Foto: Berit Roald / NTB

Formo mente også at Bertheussen flere ganger har sagt under avhør at hun ikke husker så godt. Samtidig har hun i andre deler av sin forklaring husket godt. Formo la også vektet på at Bertheussen husket ting under rettssaken som hun ikke hadde fortalt om tidligere. Det gjelder blant annet om en printer.

Når det gjaldt sikkerhetstiltakene på boligen, så takket Bertheussen nei til flere tiltak.

– Hun sa nei til voldsalarm, skallsikkerheten på boligen ble ikke brukt, hun sa nei til live-overføring, hun samtykket ikke til at de skjulte kameraene også dekket eiendommen og GPS-sporing av bilen. Vi mener at dersom hun hadde takket ja til disse tiltakene, så ville man ha fanget opp gjerningspersonen.

Bertheussen stoppet overføringen av video som skulle gis til politiet da hun ifølge aktor fikk vite at kameraene hadde lagret bilder fra en lengre periode enn det hun trodde.

Dermed fikk ikke politiet tilgang til bilder fra 24. januar 2019. Ifølge Formo var det den dagen Bertheussen kjøpte den omstridte printeren som aldri ble funnet.

Formo mener at Bertheussens skepsis mot sikkerhetstiltak kan tolkes dithen at hun hadde planer om nye hendelser som hun ville utføre uten kameraer.

Nasket som seksåring

Aktor Formo viste deretter til de gamle dommene mot Bertheussen der det kommer frem at hun begynte å naske som seksåring. Bertheussen var 30 år gammel sist hun fikk forelegg for nasking. Det skjedde i 1995.

Når det gjelder Bertheussen reaksjoner på teaterstykket Ways of Seeing, er ikke Formo i tvil om at Bertheussen ble besatt av teaterstykket og personer bak det. Blant annet på grunn av omfattende søk rundt personer bak teaterstykket.

– Det er totalen og intensiteten i tiltaltes engasjement som vi mener viser motiv i tiltaltes handlinger, mener Formo.

Til slutt var intensiteten så høy at eksstatsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) begynte å tenke at det var Bertheussen selv som sto bak hendelsene. Formo mener at det gikk så langt at man ikke kan se bort ifra at hun står bak handlingene.