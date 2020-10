Lørenskogsaken: Politiet har identifisert «hettemannen»

«Hettemannen», som politiet har etterlyst to ganger i Lørenskog-saken, meldte seg onsdag kveld.

Politiet gikk i juli ut og sa at de ønsket å komme i kontakt med mannen med hette midt i bildet. Onsdag gjentok politiet etterlysningen, og mannen tok kontakt. Foto: Politiet

22. okt. 2020 10:19 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen som i mediene er omtalt som hettemannen, og som politiet har etterlyst i Lørenskog-saken, er identifisert, skriver politiet i en pressemelding.

Vedkommende er en norsk mann i 60-årene, som bor i nærområdet. Han meldte seg på politivakten i Lillestrøm onsdag kveld, etter å ha sett etterlysningen i mediene.

Mannen har forklart at han ikke har fått med seg etterlysningen tidligere, og at han først onsdag kveld ble oppmerksom på at det kunne være ham politiet ønsket kontakt med.

Forklarte og dokumenterte sine bevegelser

Dette sporet i politiets omfattende etterforskning er nå lagt bort. Mannen i 60-årene har ingenting med forsvinningssaken å gjøre, slår politiet fast.

– Han har avgitt forklaring om egne bevegelser til politiet, og har fremlagt dokumentasjon, blant annet i form av elektroniske spor, som verifiserer opplysningene. Hans forklaring støttes også av vitner, opplyser politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt.

– Han har ingen kjent tilknytning til saken, og han er sjekket ut av saken, uttaler Hemiø.