Mann avhøres om knivtrussel i Kristiansand

Politiet avhører en mann de mistenker for å ha oppført seg truende med kniv i en bygning i Kristiansand.

NTB

19. okt. 2020 14:03 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har kontroll på antatt mistenkt. Det jobbes videre med å avdekke hva som har skjedd. Ingen fremstår som skadd så langt, meldte Agder politidistrikt klokka 14.16 mandag.

Politiet bevæpnet seg og rykket ut etter å ha mottatt melding om en truende situasjon i en blokk på elleve etasjer i Kristian IVs gate i sentrum av byen.

– Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet uten dramatikk og tatt med til politistasjonen. Han vil bli avhørt etter hvert når vi får litt mer oversikt over hendelsesforløpet, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NRK.

Politiet vil også avhøre vitner som har vært i blokka. Hyberg understreker at det ikke er grunnlag for å si at noen har blitt direkte truet av mannen.

– Melder inn til oss oppfattet ham som truende, men ikke direkte mot seg selv. Så får vi eventuelt komme tilbake til om andre kan ha oppfattet seg truet av ham, sier operasjonslederen.

