Den skulle bidra til å få oss ut av pandemien. Slik har veien vært for Astra Zeneca-vaksinen.

Fredag skal FHI gi sin vurdering av Astra Zeneca.

Astra Zeneca-vaksinen er 76 prosent effektiv mot symptomatisk sykdomsforløp, ifølge en fersk studie. Foto: Frank Augstein / AP

26. mars 2021 11:17 Sist oppdatert nå nettopp

Universitetet i Oxford og svenske Astra Zeneca klarte å produsere en vaksine mot koronaviruset på rekordtid. Det tok bare ni måneder. Å lage en vaksine tar vanligvis mange år.

Vaksinen skulle bidra til å stanse pandemien og åpne samfunnet igjen. Men veien til vaksinefrelse ble humpete.

Forsinkelser. EU-krangler. Kraftige bivirkninger. Og flere forsinkelser.

Fredag skal FHI nok en gang vurdere om vaksinen er sikker nok til at den burde sprøytes inn i norske armer.

Leveringsproblemer

20. januar ble Norges kommuner bedt om å forberede seg på å vaksinere hver fjerde innbygger i løpet av to uker i februar, skrev VG. To dager etterpå kom nyheten som bremset massevaksinasjonen.

Vaksineprodusenten hadde store leveringsproblemer. På dette tidspunktet hadde ikke EU og Norge godkjent vaksinen for bruk, men signert en innkjøpsavtale.

Selv med en avtale i boks, kom leveringsproblemene. I februar fikk Norge beskjed om at det ville komme rundt 1 million færre doser av Astra Zeneca-vaksinen. Ifølge Reuters ble leveransene til Europa kuttet med 60 prosent i første kvartal.

Det hele endte med en offentlig krangel mellom EU og Astra Zeneca. Astra Zenecas leder, Pascal Soriot, slo i ettertid fast at vaksineselskapet ikke er juridisk bundet til å følge en bestemt tidsplan.

Det var ventet at Norge skulle få 1,12 millioner doser i februar. Det endelige tallet endte på 193.000.

Utover vinteren fortsatte leveringsproblemene.

Hver uke siden 22. februar har Astra Zeneca måttet kutte leveransene av vaksinedoser til Norge. Til sammen får Norge rundt én million færre Astra Zeneca-doser enn planlagt i andre kvartal.

Det er mer enn en halvering av hva FHI hadde håpet på, skriver VG.

Gjentatte problemer med leveringen har skapt en dårlig tone med EU. Etter et toppmøte torsdag krevde Europakommisjonens leder, Ursula von der Leyen, at Astra Zeneca måtte ta igjen etterslepet i vaksineleveransene i EU før de kunne sende vaksiner ut av unionen. Denne uken strammet EU inn eksportkontrollen.

Det har vært mye frem og tilbake for Astra Zeneca i vinter. Foto: Fredrik Sandberg / NTB scanpix

Grønt lys – så mer motbør

Leveringsproblemene er én ting. Tryggheten er en annen.

29. januar konkluderte EUs legemiddelbyrå EMA med at vaksinen burde godkjennes for voksne. Dermed ble den klar for bruk i EU og Norge. Helt i starten skapte mangelfulle data usikkerhet om hvor effektiv vaksinen er for eldre, men nå er det motsatt. Effektiviteten er høyere for dem over 65 år.

I Norge ble vaksinen først godkjent for alle voksne. Så valgte Norge og flere andre land å ikke gi den til personer over 65 år på grunn av usikkerheten på den tiden.

2. mars konkluderte en britisk studie at Astra Zeneca-vaksinen er svært effektiv mot smittespredning og alvorlige sykdomsforløp. Vaksinen bidrar ifølge studien også til å bremse smittespredning. Det omtalte FHI som viktig.

Fra 9. mars ble vaksinen godkjent igjen for alle i Norge. To dager senere ble vaksineringen stanset helt.

Varsel om alvorlige bivirkninger

Norge satt vaksineringen med Astra Zeneca på pause. Danske helsemyndigheter hadde fått meldinger om tilfeller av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater hos folk som hadde fått vaksinen.

En rekke land valgte å stanse vaksineringen etter nyheten. I dagene etter kom nyheter om alvorlige bivirkninger.

Likevel sa Verdens helseorganisasjon den 12. mars at det ikke er noen grunn til å stanse bruken av vaksinen. En uke senere erklærte også Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) at vaksinen er «trygg og effektiv».

Det har imidlertid ikke hindret en rekke land i de siste dagene å sette bruken av Astra Zeneca-vaksinen i bero.

Blant annet varslet Danmark torsdag at de utsetter avgjørelsen om bruken av vaksinen med tre uker. Sverige gjenopptar på sin side vaksineringen for eldre over 65 år. Også Island tok opp vaksineringen torsdag.

17. mars fortalte Andreas Heddini, Astra Zenecas medisinske sjef i Norden, til Aftenposten at symptomer som blodpropp er svært, svært uvanlig. Han mener at vaksinens fordeler veier tyngre enn risikoen.

En britisk helsearbeider forbereder en dose med Astra Zeneca-vaksinen. I Storbritannia har 17 millioner mennesker fått minst én dose av vaksinen. En svært liten andel av disse har meldt om alvorlige bivirkninger. Foto: Henry Nicholls, Reuters / NTB scanpix

Ekstremt liten andel

I Norge er det pr. 23. mars meldt om fem tilfeller med de mest alvorlige bivirkningene til Legemiddelverket. Tre av disse gjelder dødsfall. De to andre får behandling på sykehus.

Legemiddelverket mener at det er sannsynlig sammenheng med vaksinen, men har sagt at det trengs mer forskning for å avklare hva som utløser tilstanden.

I Norge er 133.870 personer blitt vaksinert med Astra Zeneca-vaksinen, ifølge Legemiddelverket.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Tidligere har Astra Zeneca opplyst at de har fått rapporter om 37 tilfeller av blodpropper blant de 17 millionene som er vaksinert.

Det er dermed en ekstremt liten andel av de vaksinerte som er blitt rammet av blodpropper.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Hvor effektiv er vaksinen?

Ett tredje punkt har skapt blest rundt Astra Zeneca-vaksinen. Hvor effektiv er den egentlig?

Da vaksinen skulle godkjennes i USA, stoppet myndighetene opp. Det amerikanske legemiddelverket, FDA, sendte ut en pressemelding tirsdag om at Astra Zeneca kunne ha levert ufullstendige data vaksinens effektivitet. Beskjeden kom etter en omfattende amerikansk studie. Den viste også at AstraZeneca-vaksinen er trygg og effektiv.

Konklusjonen i USA ble til slutt at vaksinen er 76 prosent effektiv mot symptomatisk sykdomsforløp. Effektiviteten øker til 85 prosent hos dem over 65 år. Og vaksinen har en effektivitet på 100 prosent mot alvorlig eller kritisk sykdom, ifølge en oppdatert pressemelding fra Astra Zeneca.

Beskjeden om mangelfulle data i USA var bare én av de mange dårlige nyhetene knyttet til Astra Zeneca. Det er synd, påpekte USAs fremste vaksineekspert. Anthony Fauci. Han mener at vaksinen mest sannsynlig er veldig god, ifølge CNN.

Nå håper Steinar Madsen i det norske Legemiddelverket at det ikke kommer flere problemer knyttet til Astra Zenecas studier.

– Trenger vi å bekymre oss for det?

– Nei da, alle resultater fra studiene fingranskes. Legemiddelmyndighetene går gjennom alle detaljene og stiller mange spørsmål slik at vi kan være sikre, sier Madsen til Aftenposten.