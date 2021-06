Erna Solberg åpnet byggingen av nytt sykehus i Møre og Romsdal. Samtidig nektet flere politikere å møte opp.

Erna Solberg slo fra seg da grunnstenen for det nye sykehuset i Møre og Romsdal ble lagt ned. Flere politikere møtte nektet imidlertid å møte opp til seremonien.

19. juni 2021 20:18 Sist oppdatert 7 minutter siden

Lørdag var statsminister Erna Solberg (H) på plass i Molde for å legge ned grunnstenen til fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.

– Et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal er en stor investering, også nasjonalt, og et av flere uttrykk for prioritering av regionen, sa Solberg da hun la ned grunnstenen for det nye sykehuset på Hjelset i Molde.

Etter den offisielle seremonien tok statsministeren turen til Molde sentrum. Her ble hun invitert til å delta på et showarrangement i regi av den lokale kampsportklubben, som ledes av tidligere verdensmester i boksing Henriette Birkeland Kitel.

– Vi hadde konkurranse hvor det var om å slå så mange slag som mulig på 30 sekunder. Da måtte vi selvfølgelig oppfordre statsministeren til å prøve seg, sier Kitel til Aftenposten.

– Jeg synes Solberg er utrolig sporty som kaster seg ut i alt mulig. Hun har også fått med seg et nytt par med boksehansker, sier Kitel og legger til:

– Vi fleipet litt med at Erna nå for alvor er klar til valgkampen.

Lang konflikt

Samtidig var det mange politikere som ikke møtte opp til seremonien. Blant dem var ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard (Ap), som har vært kritisk til hele sykehusprosjektet. Sammen med fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) og fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap) deltok han på en alternativ markering i Kristiansund.

– I mitt hode blir det helt feil at de nå setter i gang byggingen, sa Neergaard til NRK.

Frontene har vært steile mellom Molde og Kristiansund i debatten om plasseringen av det nye regionsykehuset. Da regjeringen i 2014 besluttet at sykehuset skulle bygges i Molde, gikk Kristiansund kommune til rettssak. Her tapte de både i tingretten og lagmannsretten.

Solberg ga derimot uttrykk for at det viktigste nå er å stå samlet, for å sikre rekrutteringen til det nye sykehuset.

– Det er det aller viktigste nå. for å få folk til å ville jobbe her, så må vi bli ferdig og gå videre, sa hun til NRK.

– En lettelse for mange

Kitel mener det er en lettelse for mange i regionen at man nå har satt i gang byggingen av sykehuset.

– Nå får vi mulighet til å tenke fremover, og det tror jeg er veldig fint for veldig mange.

Hun håper likevel at kompetansen fra de ulike sykehusene i fylket bevares.

– Det er en høy kompetanse på sykehusene her, både i Ålesund, Molde og Kristiansund, som jeg håper vi får mulighet til å beholde med det nye sykehuset, sier Kitel som har tre NM-gull i kickboksing og seks NM-gull i boksing på merittlisten.

Det nye sykehuset skal bygges 2 mil fra Molde sentrum, og 5 mil fra sykehuset i Kristiansund. Det skal etter planen stå ferdig våren 2025, og skal både ha føde- og akuttilbud. Samtidig får Kristiansund beholde fødetilbudet i byen frem til et godt nok alternativ er klart på det nye sykehuset.

Prislappen er på 5,3 milliarder.