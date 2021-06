Slik kan koronapasset brukes i Norge

Nå kan vaksinerte dra på større arrangementer. Men for dem som venter på koronavaksinen kom det dårlige nyheter på regjeringens pressekonferanse.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Bent Høie (H) og assisterende FHI-direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen under regjeringens pressekonferanse om bruk av koronapasset. Foto: Fredrik Hagen / NTB

14. juni 2021 14:44 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag forrige uke la regjeringen frem det nyutviklede koronapasset. Det viser om du er vaksinert, frisk etter å ha vært koronasmittet eller om du har testet negativt for koronaviruset.

Koronapasset kan lastes ned fra Helsenorge.no og kan vises på mobilen eller skrives ut. Alle som logger inn på sidene, vil allerede nå kunne se den oppdaterte versjonen med grønt og rødt lys og QR-koder for kontroll.

Fullvaksinerte og beskyttede, altså folk som har hatt koronaviruset eller mottatt første vaksinedose for tre uker eller mer siden, får grønt lys. For uvaksinerte vil skjermen lyse rødt.

Koronapasset innføres for innenlandsbruk som en del av trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan. Det betyr at passet vil være i bruk i Norge fra og med neste uke.

Vaksinerte kan dra på større arrangementer

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag kom helseminister Bent Høie (H) med flere detaljer om hva koronapasset kan brukes til:

Det vil kunne åpne for 1000 personer på arrangementer innendørs uten faste plasser, og 2500 innendørs med faste plasser, samt 5000 utendørs med faste plasser. Det forutsetter at bare 50 prosent av lokalet brukes, slik at det blir mulig å holde avstand.

Ved større arrangementer foreligger et krav om at deltagerne får vite hvor de skal teste seg. Arrangørene må også inngå avtaler med leverandører som tilbyr hurtigtesting. Dette for at det i praksis skal bli mulig å få testresultatet inn i koronapasset.

Sertifikatet vil også brukes på cruiseskip innenlands.

Negativ koronatest vil inngå i sertifikatet i 24 timer.

– Vi kan snart gå på store fotballkamper, konserter og festivaler igjen. Det vet jeg mange har gledet seg til, sier helseminister Bent Høie (H).

Han sier også at ordningen skal brukes til å gi lettelser, fremfor å sette begrensninger.

Høie presiserer at koronapassset ikke kan brukes for å gi lettelser i kommuner som er underlagt det strengeste tiltaksnivået, såkalte 5A-tiltak. Det kan derimot brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5B eller 5C. Her vil koronapasset bidra til at utendørs fornøyelsesparker, museer, kinoer og konsertsteder kan holde åpent.

Snart kan flere tusen mennesker samles på konserter, ifølge planen regjeringen presenterte i dag. Men det blir ingen Øya-festival i år, der dette bildet er tatt i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen jobber også med en ordning hvor private testleverandører kan få refusjon fra staten for testing til koronapasset.

– Det betyr at for de fleste som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon, og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet, sier Høie og legger til:

– Vi vil sammen med Kulturdepartementet invitere til et møte med næringen. Der vil vi svare på alle spørsmålene de har om arrangementer og testing og kontroll av koronasertifikat slik at de kan begynne å planlegge.

Fakta Slik virker koronapasset Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge, må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen. Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering Koronapasset har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise). Grønt koronapass som vises i Kontrollside (Norge), som er for innenlands bruk, vil ikke nødvendigvis vil gi fritak fra innreisekarantene. Hvis du for eksempel er vaksinert med en vaksinedose for mer enn tre uker siden, vil kontrollsiden for innenlands bruk være grønn, mens du må være fullvaksinert for å slippe innreisekarantene. Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen For kontroll ved innreise, trykk på knappen utvidet kontrollside. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering. Slik foregår kontrollen Politiet vil skanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside. I skanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke. Se flere detaljer om reglene på regjeringen.no Vis mer

Barn kan delta på arrangementer

For barn og unge under 18 år gjøres det ikke unntak for krav om koronapass eller testing ved større arrangementer. Foreldrene til mindreårige vil imidlertid kunne vise frem koronapasset om de har med seg barna.

– Antallsbegrensningene på trinn 3 på arrangementer er ganske romslige også uten koronasertifikat. For eksempel kan det være 400 deltagere på innendørs arrangementer uten faste plasser og 800 utendørs. Det betyr at barn og unge kan delta på mange typer arrangementer også uten koronasertifikat, sier Høie.

Kommuner med 5B og C-tiltak vil selv kunne vedta om barn under 12 år får tilgang til teater, kino og museer i følge med voksne som har gyldig koronapass.

Koronapasset kan lastes ned på Helsenorge.no. Fargene grønnt og rødt viser om brukeren er beskyttet mot koronviruset eller ikke. Foto: Heiko Junge

Jobber med papirløsning

110.000 nordmenn er såkalt ikke-digitale og har ikke mulighet til å hente sitt koronapass på mobil, nettbrett eller PC. Men for disse er en papirløsning rundt hjørnet, opplyser assisterende FHI-direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen.

– Dette vil være klart i løpet av få uker, sa hun på pressekonferansen mandag.

– Men for de aller, aller fleste fungerer sertifikatet som det skal, legger Knudsen til.

En felles europeisk løsning for koronapasset ventes i begynnelsen av juli.

Forsinkede vaksiner og ny endring i vaksineintervallet

På pressekonferansen bekreftet også Høie at det er forsinkelser i leveransen av vaksiner. Norge kan forvente å få en million færre vaksinedoser fra Pfizer de neste tre månedene.

Dette er også årsaken til at regjeringen igjen øker intervallet mellom vaksinedose én og to fra 9 til 12 uker. Denne snuoperasjonen kommer kun én uke etter at intervallet ble kuttet fra 12 til 9 uker.

– Ved å gjøre det på denne måten vil vi få en forsinkelse på cirka én uke for vaksinering med første dose for personer over 18 år og cirka to uker for vaksinering med andre dose, sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan, sa Høie.

Videre åpnes det for at vaksinene fra Pfizer og Moderna kan kombineres. Det betyr at man får den ene som dose én og den andre som dose to.

Høie understreket samtidig at det kan bli endringer i vaksineleveransene, som kommer til Norge via EU.

– Leveransetallene er ikke hugd i stein, og det jobbes i EU for å sikre flere vaksinedoser til Europa. Bildet kan endre seg igjen.

Han benyttet også anledningen til å si at Norge snart nærmer seg en ny milepæl i vaksineringen.

– Det er stor oppslutning om vaksinasjonsprogrammet vårt. Det er jeg glad for. Vi vil i løpet av mandag eller tirsdag ha nådd en ny viktig milepæl ved at to millioner personer har fått første dose, sa Høie.