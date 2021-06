Slik kan koronasertifikatet brukes i Norge

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Bent Høie (H) og assisterende FHI-direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen under regjeringens pressekonferanse om bruk av koronasertifikatet. Foto: Fredrik Hagen

Nå kan vaksinerte dra på større arrangementer. Men for de som venter på koronavaksinen kom det dårlige nyheter på regjeringens pressekonferanse.

14. juni 2021 14:44 Sist oppdatert 11 minutter siden

Torsdag forrige uke la regjeringen frem det nyutviklede koronapasset. Det viser om du vaksinert, frisk etter å ha vært koronasmittet eller om du har testet negativt for koronaviruset.

Sertifikatet kan lastes ned fra Helsenorge.no, og kan vises på mobilen eller skrives ut. Alle som logger inn på sidene, vil allerede nå kunne se den oppdaterte versjonen med grønt og rødt lys, og QR-koder for kontroll.

Fullvaksinerte og beskyttede, altså folk som har hatt koronaviruset eller mottatt første vaksinedose for tre uker eller mer siden, får grønt lys. For uvaksinerte vil skjermen lyse rødt.

Vaksinerte kan dra på større arrangementer

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag kom helseminister Bent Høie (H) med flere detaljer om hva koronasertifikatet kan brukes til:

Det vil kunne åpne for 1000 personer på arrangementer innendørs uten faste plasser, og 2500 innendørs med faste plasser, samt 5000 utendørs med faste plasser. Det forutsetter at bare 50 prosent av lokalet brukes, slik at det blir mulig å holde avstand.

Ved større arrangementer foreligger et krav om at deltagerne får vite hvor de skal teste seg. Arrangørene må også inngå avtaler med leverandører som tilbyr hurtigtesting. Dette for at det i praksis skal bli mulig å få testresultatet inn i koronasertifikatet.

Sertifikatet vil også brukes på cruiseskip innenlands.

Negativ koronatest vil inngå i sertifikatet i 24 timer.

– Vi kan snart gå på store fotballkamper, konserter og festivaler igjen. Det vet jeg mange har gledet seg til, sier helseminister Bent Høie (H).

Høie presiserer at koronasertifikat ikke kan brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5A grunnet ukontrollert smitte. Det kan derimot brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5B eller 5C.

Han sier også at ordningen skal brukes til å gi lettelser, fremfor å sette begrensninger.

Regjeringen jobber også med en ordning hvor private testleverandører kan få refusjon fra staten for testing til koronasertifikatet.

– Det betyr at for de fleste som har behov for en test for å få grønt sertifikat, vil en kunne gå på en teststasjon, og disse testene vil bli tatt med hurtigtest slik at svar foreligger raskt, i god tid før arrangementet, sier Høie.

110.000 nordmenn er såkalt ikke-digitale og har ikke mulighet til å hente sitt koronasertifikat på mobil, nettbrett eller PC. Men for disse er en papirløsning rundt hjørnet, opplyser assisterende FHI-direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen.

– Dette vil være klart i løpet av få uker, sa hun på en pressekonferanse mandag.

En felles europeisk løsning for koronasertifikat ventes i begynnelsen av juli.

Fakta Slik virker koronasertifikatet Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge, må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen. Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering Koronasertifikatet har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise). Grønt koronasertifikat som vises i Kontrollside (Norge), som er for innenlands bruk, vil ikke nødvendigvis vil gi fritak fra innreisekarantene. Hvis du for eksempel er vaksinert med en vaksinedose for mer enn tre uker siden, vil kontrollsiden for innenlands bruk være grønn, mens du må være fullvaksinert for å slippe innreisekarantene. Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen For kontroll ved innreise, trykk på knappen utvidet kontrollside. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering. Slik foregår kontrollen Politiet vil skanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside. I skanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke. Se flere detaljer om reglene på regjeringen.no Vis mer

Forsinkede vaksiner og ny endring i vaksineintervallet

På pressekonferansen bekreftet også Høie at det er forsinkelser i leveransen av vaksiner. Norge kan forvente å få en million færre vaksinedoser fra Pfizer de neste tre månedene.

Dette er også årsaken til at regjeringen igjen øker intervallet mellom vaksinedose én og to fra 9 til 12 uker. Denne snuoperasjonen kommer kun én uke etter at intervallet ble kuttet fra 12 til 9 uker.