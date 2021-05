Solberg åpnet politisenter som kan sende 200 familier på flyttefot

Mandag åpnet statsministeren Politiets nasjonale beredskapssenter. Alle støyproblemene er ikke løst, men i vertskommunen er man fornøyd.

Statsministeren brukte sitt lille actionkamera flittig da politiets beredskap var i aksjon på det nye beredskapssenteret. Foto: Hans O. Torgersen

22. juli 2011 sto Norges eneste politihelikopter på Gardermoen mens mannskapet avviklet fellesferie. Nesten ti år etter står det tre nye politihelikoptre i døgnberedskap på Politiets nasjonale beredskapssenter i Oslos nabokommune Nordre Follo.

Ett av helikoptrene hentet statsminister Erna Solberg mandag og fløy henne til Taraldrud. Der åpnet hun beredskapssenteret og fikk se politiets beredskapstropp i aksjon.

Politidirektør Benedicte Bjørnland tar i mot statsminister Erna Solberg, som ble fløyet i ett av politiets helikptre til åpningen av beredskapssenteret. Foto: Hans O. Torgersen

Solberg med actionkamera

Statsministeren hadde actionkameraet klart og filmet da politifolkene med høye smell tok seg inn i en av bygningene på øvingsområdet på senteret.

Det er denne typen smell fra sjokkgranater og skytevåpen som naboene på Taraldrud i Nordre Follo kommune har vært bekymret for.

En av de andre tilskuerne til demonstrasjonen fra politiets elitestyrke, var ordfører Hanne Opdan.

– Vi synes vi har fått gode naboer i beredskapssenteret. Både de og vi har jo ønsket det. Jeg er helt sikker på at innsatsen fra aksjonen «Stopp støyen» har bidratt til at støyen er så dempet som den tross alt er her. Det vil jeg takke dem for.

Mannskaper fra beredskapstroppen har «pågrepet» en mann under demonstrasjonen for en fotograferende statsminister. Foto: Hans O. Torgersen

Ekstra støyvoller

Alle protestene fra naboene førte til at det blant annet ble bygget ekstra støyvoller for å dempe lyden fra startende helikoptre, skudd og eksplosjoner.

– Jeg har forstått at det har kostet mye, men det hjelper innbyggerne og da blir det et godt naboskap.

Ordføreren er også fornøyd med at beredskapssenteret både har ført til nye arbeidsplasser i kommunen – og nye innbyggere. Flere politiansatte har allerede flyttet til Nordre Follo.

– Vi regner med at opp til 200 familier vil flytte hit, sier politiinspektør Ole Vidar Dahl, sjef for nasjonale bistandsressurser i Oslo politidistrikt.

Det er disse bistandsenhetene som nå er stasjonert på Taraldrud: Helikoptertjenesten, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og beredskapstroppen.

Tydelig fornøyd

Statsminister Erna Solberg (H) var tydelig fornøyd da hun, noen måneder forsinket på grunn av pandemien, foretok den offisielle åpningen mandag.

– Dette senteret blir spydspissen for det nye politiet. Her skal beredskapstroppen trene, og her skal alle politidistriktene trene. Jeg vil understreke at dette er ikke et senter for Oslo-området. Dette er et treningssenter for hele landet, sa statsminister Solberg i sin tale.

Foto: Hans O. Torgersen

Beredskapssenteret ble satt i drift fra oktober 2020, litt over ni år etter terroraksjonen og massedrapene 22. juli. Siden desember har man hatt full drift.

«Planene om et nasjonalt beredskapssenter i Oslo bør gjennomføres», skrev 22.-juli-kommisjonen. Kommisjonen mente det kunne gi kortere reaksjonstid og bedre trening.

– En forferdelig tragedie viste behovet for en annen organisering av politiet. Dette senteret blir spydspissen for det nye politiet. Senteret bidrar til å øke tryggheten for hele landet.

500 fra hele landet skal trenes hvert år

De operative mannskapene i norsk politi er delt inn i fire nivåer:

IP1: Beredskapstroppen, norsk politis elitestyrke

IP2: Livsvaktstyrken til Politiets sikkerhetstjeneste

IP3: Innsatsmannskaper i politidistriktene

IP4: Øvrige operative politifolk i patruljetjeneste

– Vi planlegger for å ta imot 500 IP3-mannskaper i året, så i løpet av to år har alle vært innom her, sier politiinspektør Dahl.

Byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter har kostet 2,4 milliarder kroner, 100 millioner kroner mindre enn budsjettert.

