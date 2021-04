Koronakommisjonens rapport: Ble advart mot en pandemi, men var ikke forberedt.

Det var for lite smittevernutstyr. Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte høsten 2020.

Statsminister Erna Solberg mottok onsdag rapporten fra koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland. Foto: Morten Uglum

14. apr. 2021 13:57 Sist oppdatert nå nettopp

Hvordan håndterte norske myndigheter koronapandemien? Det har koronakommisjonen gransket i snart et år. Arbeidet er blitt ledet av den pensjonerte kreftlegen og helselederen Stener Kvinnsland. Onsdag la han frem en 450 sider lang rapport.

Hovedkonklusjonen er at «myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god».

Kommisjonen har gått gjennom 23.000 dokumenter. I tillegg har de hatt innspillsmøter med organisasjoner og intervjuer med 34 sentrale personer.

Dette blir myndighetene kritisert for:

Regjeringene var blitt advart mot en pandemi, men var likevel ikke forberedt da covid-19-pandemien kom.

Nedstengningen av landet den 12. mars 2020 burde vært vedtatt i regjeringen og ikke av Helsedirektoratet. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

Kommisjonen mener det var riktig å sette inn tiltakene den 12. mars, men mener tiltakspakken var dårlig utredet og dårlig forberedt.

Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi. Regjeringen hadde likevel ikke sørget for å bygge beredskapslager. Hele våren 2020 var preget av stor utstyrsmangel.

Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.

fullskjerm neste Helsepersonell er avhengig av smittevernutstyr når de arbeider med koronasyke pasienter. 1 av 2 Foto: Olav Olsen

– Kan ha brutt med grunnloven

Kommisjonen påpeker altså at nedstengningen av landet den 12. mars var et så omfattende vedtak at det burde vært fattet i regjeringen og ikke av Helsedirektoratet. Kommisjonen mener det både var tid og anledning til å fatte et vedtak i statsråd.

– Mener dere at nedstengningsvedtaket var i strid med grunnloven? fikk kommisjonsleder Stener Kvinnsland spørsmål om fra Aftenposten under dagens pressekonferanse.

– Vi er tett på å mene det, svarte Kvinnsland. – Grunnlovens paragraf 28 er veldig tydelig på at beslutninger av store nasjonale konsekvenser skal fattes av kongen i statsråd.

Statsminister Erna Solberg fikk rapporten overlevert fra kommisjonsleder Stener Kvinnsland. Foto: Morten Uglum

Statsministeren: - Vi hadde ikke en strategi

Ifølge statsminister Erna Solberg hadde ikke regjeringen noen egen, uttalt strategi for å håndtere pandemien den første tiden.

– Vi hadde en «vi må håndtere en vanskelig situasjon»- strategi. Vi måtte gjøre alt vi kunne for å få kontroll og å få smitten ned. Det var egentlig først i slutten av mars at vi fant frem til den mer langsiktige strategien, sa statsminister Erna Solberg i et intervju med Koronakommisjonen 28. januar i år.

Skryter av det norske folk

Det første kommisjonen gjør i sin rapport, er å skryte av håndteringen av pandemien. Myndighetene får skryt for å ha omstilt seg raskt og tatt avgjørende beslutninger.

Det fastslås at etter et år med pandemi er Norge blant de landene i Europa som har lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk. Dernest løfter kommisjonen det bidraget hele befolkningen har stått for.

«Myndighetene kunne ikke ha lykkes hvis ikke befolkningen hadde sluttet opp om smitteverntiltakene. I Norge har folk tillit til hverandre og til myndighetene. Det er én av faktorene som gjorde det norske samfunnet godt rustet til å møte krisen», er en av rapportens hovedkonklusjoner.

Aftenposten har i tidligere artikler dokumentert mangler på disse to viktige punktene:

Kampen om smittevernutstyr: Norge hadde for knappe beredskapslagre med smittevernutstyr. Da leveransene fra Asia stoppet opp, ble det stor mangel på utstyr. Staten beholdt det meste av smittevernutstyret. Det ble et spørsmål om liv og død i mange kommuner.

Nå opplever sykehusene at de har god tilgang på smittevernutstyr. I fjor vår var det stor knapphet for alle i helsevesenet. Foto: Olav Olsen

Gjenåpning av grensene: Importsmitten som i fjor høst kom inn i Norge, ble en av årsakene til den andre smittebølgen. Regjeringen ignorerte i fjor sommer faglige råd og advarsler og lot seg påvirke av en industrilobbyist.