Det er beslaglagt både batonger, dolker og små kniver som kan skjules i kredittkortmapper i løpet av fire måneder siden adgangskontroll og røntgenfotografering ble installert i mai i år.

Oslo tinghus besøkes daglig av rundt 1 000 personer.

– Det mest alvorlige beslaget er nok en såkalt kubotan, som er et slagvåpen med riller i håndtaket og en spiss i enden. Det er et ordentlig stygt våpen som er lett å skjule, men som er ment å slås eller stikkes inn i store muskelgrupper på et menneske. Det er ikke noen naturlig gjenstand å ha på seg, sier sikkerhetssjef Frode Wold i Oslo tinghus til VG.

Oslo tingrett

Adgangskontrollen, som de ansatte i tinghuset har etterlyst i mange år, kostet 2,5 millioner i investeringer i bygget og har en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner.