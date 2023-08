Flere mindre ras i Trøndelag – Holtålen kommune ber innbyggerne holde seg hjemme

Det har gått flere mindre jordras sør i Trøndelag som følge av store nedbørsmengder mandag kveld. Holtålen kommune ber innbyggerne holde seg hjemme.

Publisert: 21.08.2023 18:55

– Det er begrenset fremkommelighet på flere av sideveiene og noen steder på fylkesvei 30. Vi ber folk holde seg hjemme, skriver Holtålen kommune på sine nettsider.

Ifølge NRK har kommunen også sendt ut SMS-varsel til innbyggerne.

Det meldes også om vann i kjellere i Ålen i Holtålen kommune, rapporterer politiet.

Mye regn har ført til at det har gått flere mindre jordras på riksvei 30 og E6 like nord for Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal sør i Trøndelag.

Der er det skiltet omkjøring for E6 på gamle E6 via Soknedal sentrum.

Det er også mye vann i nærheten av E6 nord og sør for Fagerhaug i Oppdal kommune, melder politiet i Trøndelag.

Rørosbanen stengt

Rørosbanen er også stengt mellom Støren og Røros, som følge av de store nedbørsmengdene.

Bane Nor melder at en ny oppdatering vil komme tirsdag klokken 10.

Tidligere mandag ble det sendt ut gult farevarsel for styrtregn for deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Lokalt ventes det 20 millimeter nedbør i løpet av en time mandag kveld, står det i farevarselet.