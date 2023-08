Ny studie: Barn som bor alene på institusjon, kan ha det bra. Det bør ikke være siste utvei.

Å la én ungdom bo sammen med bare voksne ansatte, er blitt sett på som et dårlig barnevernstiltak. Men det kan faktisk fungere godt, viser en ny studie.

Aftenposten besøkte et enetiltak i Oslo i 2017 der en åtte år gammel jente bodde sammen med åtte ansatte i turnus. De siste årene har det vært en sterk og villet reduksjon i bruk av enetiltak. (Arkivfoto) Vis mer

Publisert: 30.08.2023 09:36

Kortversjonen En ny studie fra Oslo Met/NOVA fastslår at enetiltak i barnevernet kan være et godt alternativ for noen ungdommer.

Enetiltakene har fått sterk kritikk, og antallet barn i enetiltak er drastisk redusert de siste årene.

Studien viser at enetiltak kan være positivt for ungdommer med komplekse utfordringer og behov. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Enetiltak er et institusjonstilbud som er bygget opp rundt ett barn, hvor det er bestemt at barnet skal bo alene med voksne ansatte. I tillegg bor også andre barn alene på institusjon i lengre perioder, såkalte «alenetiltak».

Enetiltakene har fått sterk kritikk. Det har lenge vært et mål for barnevernet å redusere antallet drastisk. Det anses ikke som bra for barn å bo bare sammen med voksne på institusjon. Frykten har blant annet vært at barnet skal bli sosialt isolert fra jevnaldrende.