Her forsvinner enda en bil i vannmassene. Ingen kan love endringer.

På en av de viktigste veien mellom Oslo og Lørenskog har det skjedd flere oversvømmelser i året siden 80-tallet. Søndag slukte vannmassene enda en bil, men ingen redningsbøye er i sikte.

Dette er en av de viktigste veiene mellom Lørenskog og Oslo. Undergangen ved Lørenskog stasjon er blitt som et badekar når det regner. Bildet er tatt søndag. Tirsdag ble veien åpnet igjen. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 22:01 Oppdatert: 29.08.2023 22:13

Kortversjonen Ny massiv oversvømmelse «druknet» bil under en undergang ved Lørenskog stasjon, en viktig vei mellom Oslo og Lørenskog. Dette har skjedd flere ganger i året siden 80-tallet.

Statens vegvesen og Viken fylke er ansvarlig for veien.

Det er ingen konkrete planer om å forbedre forholdene, ifølge Statens vegvesen. Det vil kreve en betydelig innsats. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Du må nesten se nøye etter på bildet.

Det er fra Lørenskog og undergangen til riksvei 163.

I det brune flomvannet kan du se konturene av bilen.

Undergangen ved Lørenskog stasjon er som et badekar. Når det regner, fyller vannet opp undergangen og gjør veien ufremkommelig. Ja, faktisk direkte farlig, mener flere som bor i nærområdet.

Søndag resulterte rekordstore nedbørsmengder i enda en ny oversvømmelse. En bilist forsøkte å passere undergangen. Halvveis ble det bråstopp, og bilen druknet etter hvert i vannmassene.

Utover søndagen kunne mange skuelystne se en vag skygge av en bil der nede under broen.

Sent på kvelden ble bilen berget opp av vannmassene.

Barn ble reddet ut av druknet bil

Aftenposten har snakket med flere naboer til Lørenskog stasjon. Flere sier de aldri har sett mer vann i området enn i helgen.

Det er Statens vegvesen og Viken fylke som har driftsansvaret for veien som er en viktig forbindelseslinje mellom Lørenskog og Oslo.

– Styrtregnet i helgen gjorde at undergangen måtte stenges for biltrafikk igjen, men forsinkelser oppsto. Det sier Johan Georg Hall, byggeleder i Statens vegvesen.

– Jordraset over E6 ved Abildsø og flom andre steder på riksveinettet, gjorde at det ble en del omprioriteringer av mannskapet. Det ble brukt lengre tid på å få stengt veien i Lørenskog.

– Så da bilen kjørte gjennom vannmassene, var ikke sperringer satt opp?

– Det vet jeg faktisk ikke, sier Hall.



Årlige hendelser

I år har undergangen vært stengt to ganger. I høst kan det fort bli et par til. Oversvømmelsene og nestenulykkene er årlige hendelser ved Lørenskog stasjon.

Og slik har det vært siden 80-tallet.

I 2021 sto en bil fast i vannmassene. Bilen stoppet ikke før vannet gikk opp til frontvinduet. To barn ble reddet ut av brannmannskaper, mens foreldrene etter hvert klarte å komme seg ut ved egen hjelp.

Vaktleder Lasse Hoff hos Øst 110-sentralen sa etterpå til Romerikes Blad:

– Vi får håpe det skjer noe med denne undergangen snart, for det er langt fra første gangen vi er her.

I 2015 måtte dykkere ta seg inn i en varebil under vann. Vitner forklarte til politiet at de hadde sett en mann svømme ved bilen, for så å bli borte. Usikkerheten om at det kunne befinne seg mennesker under vann, gjorde at alt ble gjennomsøkt før konklusjonen var klar:

Det gikk bra denne gangen også.

1987: Med dress og stresskoffert ble veien til jobb stoppet av flommen. 2015: Redningsmannskap i båt er med på å redde kjøretøyet, som ble tauet bort. 2020: «Posten skal frem», men denne Bring-bilen sto fast i bassenget under jernbanen. 2021: Her må bilen trekkes ut fra de store vannmassene. To barn måtte reddes ut.

– Risikovurderingen må Statens vegvesen ta

Et spørsmål trenger seg frem:

– Hvorfor gjøres det ingen verdens ting?

– Risikoen her må Statens vegvesen svare for, sier Erlend Hølland, fagansvarlig for avløp og overvann i Lørenskog kommune.

– Men vi vurderer ikke veien som farlig hvis den blir stengt i tide, tillegger Hølland raskt.

«Badekaret» under jernbanelinjen i Lørenskog er blitt et mareritt for kommunen. I 2009 ble rundkjøringen ved undergangen og veiarmen hevet med 40 centimeter. Håpet var å forhindre at vannet skulle sige inn i undergangen.

Men tiltakene var ikke nok.

Vannmengdene blir for store ved nedbør også når Ellingsrudelva går over sin bredd. Elven går parallelt med veien i det flate området, og ingen flomvoller eller ledningsnett fanger opp vannet, forklarer Hølland.

En gangvei forhindrer også mulighetene for en permanent oppdemning av elven. Og når veien ligger lavere i terrenget enn flomnivået i elven, så er oversvømmelse uunngåelig i dag.

– Hvorfor skjer det ikke noe?

– Det må du spørre Statens vegvesen om. Dette er ikke kommunens areal. Det er deres vei.

Må leve videre med «badekaret»

I Statens vegvesen spør vi Johan Georg Hall:

– Oversvømmelse skjer flere ganger i året. Hva kan dere gjøre for å bedre situasjonen?

– Gjennom driftskontrakten har vi jevnlig tømming og renhold av to rister på sidene av undergangen. De skal bidra til fri vannflyt. Vi tømmer også sandfang og spyler ledningene knyttet til overvannssystemet. Men det er et kapasitetsproblem der.

– Finnes det noen konkrete planer om å utbedre forholdene?

– Ikke hva jeg kjenner til.

– Så dette kommer til å vedvare?

– Det er mye i området som gjør det vanskelig. Hvis omfanget skal reduseres, må noe stort gjøres, sier Hall og viser til da Postens Østlandsterminal ble åpnet i 2010.

Postens største bygg ligger ca. 500 meter unna undergangen ved Lørenskog stasjon.

– Med Posten ble det også etablert flomvoller der. Rundkjøringen og veiarmen inn mot stasjonen var hevet. Flomvannet skulle forhindres å ta seg inn i undergangen. Tiltakene har hatt en viss effekt.