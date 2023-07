Fortsatt vått i helgen – best vær i nord

Bygeværet som har preget store deler av Sør-Norge, fortsetter også i helgen, med til dels veldig lokale variasjoner. Sørlandet og Nord-Norge får minst dårlig vær.

Bygeværet i Sør-Norge gir seg ikke med det første, men flere steder blir det i det minste noe oppholdsvær i helgen. Vis mer

Trøsten får være at temperaturen stiger litt i helgen, noe som bør utnyttes i den grad man kan, ettersom den faller igjen til uken. Og selv om bygeværet fortsetter, så blir det mer opphold og mindre intense byger.

Lavtrykkene i Sør-Norge fortsetter nemlig å dominere også i helgen, noe som betyr skiftende vær med både regn og sol. Særlig gjelder dette på Vestlandet sør for Stad, med gode muligheter for sol og varmere vær søndag. Men fortsatt blir det muligheter for regnbyger og skyer.

Sørlandskontraster

På Sørlandet blir lørdagen fin, riktignok med liten kuling fra Kristiansand og østover, ifølge NRK, men ellers med solgløtt og opp mot 20 grader. Søndag pøser det ned.

På Østlandet byr meteorologene på oppholdsvær lørdag, mens regnet kommer tilbake for fulle mugger søndag kveld. Trøsten får være at det blir noe varmere fra lørdag til søndag.

Normalisering i Syden

Nord for Bodø blir det fint sommervær med stort sett sol og oppholdsvær, bortsett fra Øst-Finnmark som vil få pålandsvind og skyer. I Nordland sør for Bodø, i Trøndelag og i Midt-Norge blir det stort sett grått i helgen.

Det er med andre ord ingen umiddelbar fare for at hetebølgen i Europa når Norge med det første, den er ifølge Meteorologene på Twitter på vei østover i Middelhavet.

Det betyr i det minste at nordmenn i Spania kan puste lettet ut i varmluften, for der er det nå mer normale sommertemperaturer.