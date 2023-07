To menn i 20-årene siktet for brukstyveri av luftfartøy

To menn på 25 og 29 år fra Mandal er siktet for brukstyveri av luftfartøy etter gårsdagens tyveri og flystyrt med et mikrofly i Lyngdal.

Flyet styrtet i området ved Austad/Dalekniben i Lyngdal. Vis mer





LYNGDAL: Det bekrefter politiet overfor Fædrelandsvennen torsdag.

– Det er rutinemessig tatt blodprøver av de to for eventuelt å avdekke om de var ruset da de førte flyet. Vi forsøker å avhøre dem i løpet av dagen i dag, sier politiadvokat Svein Håland i Agder politidistrikt og legger til:

– De er ikke mistenkt eller sikta for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, men politiet anser det å være av bevismessig betydning å ta blodprøve av de personene som er siktet for flytyveriet, sier Svein Håland til Fædrelandsvennen.

Begge to er pågrepet. Den ene sitter i arrest i Kristiansand, mens den andre fortsatt er på sykehus for behandling.

Hund med på flyet

Ifølge NRK var en hund også med på flyturen. Hunden skal ha blitt funnet kort tid etter flystyrten.

Begge de siktede er kjent for politiet fra før, opplyser politiet.

Håland opplyser at det fortløpende vurderes om de to skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Vil fortelle

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med advokaten til en av de siktede, Jarle Rudi.

Han sier at hans klient har erkjent å ha vært med på flytyveriet.

– Han ønsker å fortelle om sin rolle i saken for politiet.

Mikroflyet ble stjålet fra en hangar fra Lista flyplass. Meldingen om styrten kom til nødetatene like før klokka 14.25 onsdag.

Flyet styrtet i nærheten av Dalekniben i Austad i Lyngdal.

De to personene som var om bord i flyet ble sendt til sykehus i Kristiansand etter styrten, men var ikke kritisk skadd.

RETTELSE: TV 2 skrev først at politiet opplyste at to personer var siktet for å ha fløyet i ruspåvirket tilstand. Klokka 09.17 opplyste politiet at de kun er siktet for brukstyveri av fly.

Til Fædrelandsvennen opplyser politiadvokat Svein Håland klokka 11.30 at de to mennene ikke er siktet for - eller mistenkt - for å ha kjørt flyet i ruspåvirket tilstand.

Oppdateres