Skoghøy hevder dommere i Høyesterett reagerte på helsen hans allerede i juni i fjor

Endret personlighet, redusert balanse, sløvet tale og alt han glemte. I juni i fjor skal dommerkolleger i Høyesterett ha vært bekymret for helsen til Jens Edvin Skoghøy.

Jens Edvin Skoghøy er en av landets mest erfarne dommere og har vært dommer i Høyesterett i over 20 år.

03.01.2023 21:27 Oppdatert 03.01.2023 21:51

Lille julaften i fjor ba høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie Tilsynsutvalget for dommere om å vurdere om kollega Jens Edvin Skoghøy oppfyller de etiske krav som stilles til yrkesgruppen. Altså om han er skikket til å være høyesterettsdommer.

Bakgrunnen var omfattende medieoppmerksomhet rundt Skoghøys anklage om at hans kone har forsøkt å forgifte ham. I svaret til utvalget, som ble sendt mandag kveld, gjentar Skoghøy beskyldningene om den påståtte forgiftningen. Han forteller også om en lengre sykdomshistorie han mener Øie skal ha kjent til siden juni i fjor.

Avviser beskyldninger

Kona til Skoghøy har avvist beskyldningene om forgiftning på det sterkeste. Hennes advokat Musharraf Ashraf sier til Aftenposten hun overhodet ikke har forgiftet sin ektemann eller gjort noen forsøk på å forgifte ham.

– Hun kjenner seg overhodet ikke igjen i anklagene. Hun ønsker å bli sjekket ut av saken så fort som mulig og få renvasket sitt navn, sier Ashraf.

Advokaten sier hun føler hun ble forhåndsdømt, og at enkelte medier har presentert saken uten å høre hennes versjon. Rett24 og Aftenposten har beklaget at de trykket dommerens påstander uten først å ha kommet i kontakt med ektefellen.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

I en uttalelse publisert på Høyesteretts nettsider i romjulen i fjor, viser Øie at det i desember 2022 har vært en omfattende mediedekning av sider ved dommer Skoghøys privatliv.

«Det har i offentligheten vært stilt spørsmål ved om hans opptreden og uttalelser i den forbindelse er forenelig med det å være dommer i landets øverste rett», uttalte Øie

Skoghøy har svart tilsynet

I et brev til Tilsynsutvalget for dommere sendt mandag, har Skoghøy svart. Utvalget bekrefter tirsdag til Aftenposten at de har mottatt et svarbrev fra Skoghøy der han fremfører sitt syn på saken.

Han skriver at han mener seg utsatt for tilførsel av gift fra mai til 18. oktober 2022. I slutten av juni skal dommerkolleger i Høyesterett ha vært bekymret for helsen hans. De skal ha reagert på endret personlighet, redusert balanse, sløvet tale og alt han glemte.

Situasjonen ble oppfattet så prekær at justitiarius Toril Marie Øie den 4. juli skal ha bestilt en ekstern helsesjekk av Skoghøy på en privat klinikk. Det ble tatt forskjellige prøver, men ingen ting skal ha blitt avdekket. Tilbakemeldingen var at det ikke var noen grunn til bekymring, skriver Skoghøy i sitt svarbrev til utvalget.

Justitiarius Øie ønsker ikke å kommentere påstandene fra Skoghøy i brevet.

«Det er ikke riktig av oss som arbeidsgiver å kommentere det som her gjelder helseopplysninger», skriver Ida Dahl Nilssen, informasjonssjef i Høyesterett i en e-post til Aftenposten.

Dommer Jens Edvin Skoghøy sammen med høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og prinsesse Ingrid Alexandra 21. januar i fjor.

Tar opp uttalelser

Om uttalelsene om påstått forgiftning, skriver Skoghøy at han uttalte seg offentlig om dette på bakgrunn av henvendelser fra media.

«Henvendelsen fra media gikk ut på at de hadde hørt at jeg var alvorlig syk, og at dette enten skyldtes demens eller forgiftning fra ektefellen. For meg var det viktig å avkrefte demensryktet.», skriver han.

Han skriver til Tilsynsrådet at han ikke har uttalt seg i egenskap av å være høyesterettsdommer, men som fornærmet i et straffbart forhold.

«Den som er fornærmet i et straffbart forhold, er selvsagt berettiget til å mene noe om hvem som er gjerningspersonen og å gi uttrykk for det. Dette gjelder også i tilfeller hvor den fornærmede er dommer», skriver Skoghøy i brevet.

Han skriver også detaljert om hva han mener skjedde da han ble akuttinnlagt i oktober. Det er disse påstandene Skoghøys kone har avvist på det sterkeste.

– Hun har overhodet ikke har forgiftet sin ektemann eller gjort noen forsøk på å forgifte ham, sier hennes advokat Musharraf Ashraf.

– Uavhengig

I tillegg ba Øie utvalget vurdere om et tidligere varsel bør være med i en helhetsvurdering. Varselet resulterte i en skriftlig advarsel fra hans tidligere arbeidsgiver Universitetet i Tromsø i 2020.

I advarselen skriver universitetet at forholdet representerer et «brudd på etiske retningslinjer og et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger» ved universitetet.

Mener varselet må avvises

I sin redegjørelse til tilsynsutvalget mener Skoghøy at henvendelsen om varslingssaken «må klart avvises». Han mener varslingssaken gjelder et forhold som fant sted 19. januar 2020. Et tidspunkt han ikke var dommer.

«Det er ikke mulig å krenke tjenesteplikter som dommer eller opptre i strid med god

dommerskikk uten å være dommer», skriver han og viser til domstolloven § 236 første ledd.

Han mener at en grunnleggende forutsetning for å kunne opptre i strid med god

dommerskikk, er at man er dommer. Det var han ikke på det tidspunktet handlingen skjedde.

Skoghøy var dommer i Høyesterett i 19 år, fra 1998 til 2017. Etter et opphold som professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø fra 2017 til 2020, ble han igjen dommer i landets øverste domstol fra 12. oktober 2020.

Den skriftlige advarselen fra hans tidligere arbeidsgiver Universitetet i Tromsø kom noen dager senere, den 19. oktober 2020.

Justitiarius Øie sier hun fikk vite om denne varslingssaken 4. november 2020, altså noen uker etter at Jens Edvin Skoghøy hadde tiltrådt som dommer.

I brevet der Skoghøy gir sitt syn på saken til utvalget, skriver dommeren at han mener tidsfristen er overskredet. Ifølge domstolloven kan Tilsynsutvalget for dommere ikke ta opp en sak til behandling når det er gått mer enn ett år siden forholdet fant sted.

Informasjonssjef Ida Dahl Nilsen i Høyesterett skriver i en e-post at justitiarius Øie selv i sin henvendelse til utvalget viser til domstolloven § 237 fjerde ledd og ettårsfristen.

«Henvendelsen til Tilsynsutvalget herfra er nøytralt formulert og det overlates til utvalget å vurdere om en den tjenstlige tilrettevisningen og forholdene rundt varslingssaken kan og bør trekkes inn i en helhetsvurdering, sammen med forholdene fra nyere tid», skriver Nilssen i en e-post til Aftenposten.