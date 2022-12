Flere branner julaften – 40 personer evakuert i Bærum

Desember topper statistikken over antall bygningsbranner. Ingen er skadet i de tre husbrannene som brøt ut i morgentimene julaften.

14 minutter siden

Desember er høytid for bygningsbrann. Julaften er dessverre intet unntak. Før klokken 10 har det allerede vært tre boligbranner rundt om i landet.

Rundt 40 personer er evakuert etter at det lørdag morgen begynte å brenne i en leilighet i Bærum. Ingen personer ble skadet.

Politiet i Oslo melte om brannen på Twitter like etter klokken 8.30 lørdag. Årsaken til brannen er ikke kjent, men politiet opplyser til NRK at de som bor i leiligheten, er gjort rede for.

– De er på ferie, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til NRK.

På Twitter opplyser politiet at rundt 40 personer ble evakuert.

110-sentralen i Oslo opplyser klokken 8.50 at brannen er slukket og at de jobber med utlufting og restverdisikring på stedet.

Enebolig totalskadet

Det er ikke den eneste brannen som har preget morgentimene på julaften.

En enebolig på Frei i Kristiansand ble totalskadet i en brann julaften morgen. Brannmannskapene har kontroll på brannen.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om brannen på Twitter like etter klokken 7 lørdag morgen.

– Det er full overtenning i huset med åpne flammer, skrev politiet i meldingen.

Ifølge NRK er huset totalskadet.

– Det var de som bor i huset, som selv meldte fra. Heldigvis har de kommet seg ut, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til Tidens Krav.

Skal være uskadet

Troms har også vært rammet av brann i morgentimene, ifølge NRK.

Nødetatene rykket ut til Oksfjord i Nordreisa etter melding om brann i en enebolig. En person kom seg ut av huset, opplyser politiet.

Beboeren har pustet inn røyk, men skal ellers være uskadet.

Vintermånedene desember og januar topper statistikken over antall bygningsbranner.

Så langt i desember er det registrert 245 bygningsbranner. Det er 25 flere bygningsbranner i år sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Til sammen hittil i år har 39 personer omkommet i brann. På samme tidspunkt i fjor var det 37 personer.

– Hold et øye med ovnene

– Varmeovner, vifteovner, panelovner og mer frittstående varmeovner er blant kildene hvor det kan oppstå elektrisk feil ved oppvarming. Det er viktig at disse artiklene er i orden. Man må også holde et øye med ovnene og unngå tildekning.

Det sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen, til NTB.

Han påpeker også at det er viktig å følge med på om det kommer rar lukt eller oppstår misfarging.

– Det har også vært en del utrykninger i forbindelse med pipebranner i det siste. Det er viktig at pipen er feiet før man fyrer i peisen. Oppstår det brann må man stenge trekken og eventuelt ringe brannvesenet, sier Søtorp.

Han understreker at man ikke skal være redd for å ringe brannvesenet om man trenger hjelp.

Kreative løsninger

Når det nærmer seg jul, ønsker mange å ha julelys ute.

– Når du skal koble opp julelysene er det viktig gå sjekke at det ikke er noen brudd på ledningen, misfarging eller blinkende lys. Er ikke julelysene helt som de skal, bytt de ut, sier Søtorp.

– Mange kommer med kreative løsninger når det kommer til utebelysning. Det er ikke alle som har utekontakter, da velger å legge skøyteledninger ut vinduer og dører for å få strøm til julelysene ute. Da kommer skøyteledningene i klem, noe som ikke er bra. Er man uheldig og får varmeutvikling kan det føre til brann, advarer Søtorp.

Skal man bruke en skøyteledning er det også viktig at man ikke overstiger belastningen skøyteledningen tåler.