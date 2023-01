Forsvarer: – Den tiltalte opplever at han er utpekt som syndebukk

BERGEN (Aftenposten): Én mann sitter på tiltalebenken: Vaktsjefen som hadde kommandoen på broen på fregatten som havarerte i Hjeltefjorden utenfor Bergen.

Etter kollisjonen med tankskipet fikk fregatten KNM Helge Ingstad en kraftig flenge i skipssiden. Krigsskipet tok inn vann og havarerte til slutt i fjæresteinene.

Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten til 4,3 milliarder kroner med tankskipet TS Sola. Og havarerte.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person. Det er vaktsjefen som var på broen den skjebnesvangre natten som skal svare for hva som gikk galt.

137 mennesker var om bord på fregatten da ulykken skjedde.

Mandag klokken 9.30 startet rettssaken i Hordaland tingrett. Dagen er satt av til innledningsforedrag fra aktoratet og forsvarerne.

Erkjente ikke straffskyld

Den 33 år gamle mannen risikerer inntil fem år i fengsel.

Etter at dommeren hadde lest opp tiltalen klokken 9.41 ble han spurt om han erkjenner straffskyld:

– Nei, svarte han kort.

– Den tiltalte opplever at han er utpekt som syndebukk. Vi vil få frem at det sviktet i mange ledd og i flere systemer før kollisjonen. Det var en systemsvikt.

Det uttalte hans forsvarer, Christian Lundin, i et intervju med Aftenposten i forrige uke.

Statsadvokat Benedikt Høgseth sa seg uenig under sitt innledningsforedrag mandag:

– Ikke syndebukk

– Tiltalte er ikke gjort til syndebukk for Forsvaret eller andres forsømmelser. Han var som vaktsjef den øverste ansvarlige. Handlingen var ikke resultat av en systemsvikt, men selvstendige beslutninger, sa hun.

Hun tok til orde for at retten må vurdere om 33-åringens håndtering av situasjonen ulykkesnatten må vurderes etter om det var godt sjømmanskap. Høgseth viste til at tiltalte satte folks liv i fare.

Høgseth stilte et retorisk spørsmål om det er «urettferdig» at den tiltalte står alene. Hun viste til at den som styrer båten er ansvarlig.

Tiltalte overtok som øverste ansvarlige om bord ca. klokken 03.53. Ulykken skjedde 04.01.



Så lys, avklarte ikke fare

Etter at tiltalte overtok skjedde det en rekke forhold som tilsa en økende forventning om undersøkelse og avklaring fra hans side, ifølge statsadvokaten.

Allerede under overleveringen la han merke til en rekke lys på Stureterminalen, der tankskipet Sola TS hadde lagt ut fra kai. Tiltalte ga flere ordre om kursendringer, som følge av at objektet var kommet nærmere fregattens kursline enn han var komfortabel med.

Han fikk flere anrop fra Sola TS, og beskjed om å svinge unna, påpekte Høgseth.

– Dette påkalte skjerpet aktsomhet og en økende forventning om avklaring. Men han tok ikke i bruk hjelpemidler som radar eller senke fart, for å få bedre tid til å avklare situasjonen, sa aktor.

Rettssaken pågår frem til 10. mars. Det er satt av fem dager til tiltaltes forklaring.

De to statsadvokatene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth er aktorer i saken.

Fare for tap av menneskeliv

På spørsmål om hvorfor det kun står én person på tiltalebenken, viser Sylta til at Forsvarsdepartementet har vedtatt en foretaksstraff på 10 millioner kroner.

Høgseth sier at aktoratet vil bruke tid i retten på å snakke om at det kunne ha gått mye verre.

– Vi må ikke glemme at ulykken lett kunne ha forårsaket tap av menneskeliv i tillegg til de enorme materielle og forsvarsmessige tap, sier hun.

I fjor inngikk Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola et forlik. Twitt Navigation Ltd gikk med på å betale 235 millioner kroner i erstatning.

Slik er denne uken av rettssaken

Tirsdag skal en navigatør forklare seg om arbeidsforholdene og samspillet på broen. Deretter drar retten på en befaring om bord på en fregatt på Haakonsvern. Den er av samme type som KNM Helge Ingstad.

Hordaland tingrett og aktoratet ville først ikke la pressen slippe til for å dekke denne befaringen. Men etter en skriftlig klage fra Aftenposten og Bergens Tidende, har tingretten gitt etter. Én skrivende journalist og én fotograf får være med på å dekke det som skjer under befaringen på vegne av pressen.

Onsdag og torsdag skal den tiltalte forklare seg. Han vil fortsette forklaringen også neste uke.