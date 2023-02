Fjernet med makt på natten under markering mot ulovlige vindturbiner – mandag morgen var aktivistene tilbake

Samiske aktivister og Greta Thunberg sperrer inngangen til Olje og energidepartementet. – En internasjonal skam, sier Greta Thunberg om vindturbiner på Fosen.

Den svenske miljøaksjonisten Greta Thunberg var på plass sammen med demonstrantene, utenfor departementets lokaler, mandag morgen

27.02.2023 05:37 Oppdatert 27.02.2023 08:02

– Vi var i ferd med å legge oss da politiet kom, forteller Ella Marie Hætta Isaksen. Litt før klokken 2 kom de. Aktivistene som da var inne i bygningen, fikk beskjed om at de måtte dra. Hvis ikke ville de bli fjernet.

En halv time senere ble de båret ut. De ble kjørt til Politihuset, avhørt og sluppet fri. Litt før klokken 7 var de tilbake igjen. Denne gang satte de seg utenfor døren for å sperre inngangen.

Demonstrantenes mål: Å få departementet til å fatte vedtak om at vinturbiner på Fosen i Trøndelag skal rives. Høyesterett har gitt saksøkere medhold i at det var et brudd på samiske rettigheter å tillate vindkraft her.

Isaksen sier til Aftenposten at hun er sikker på at aksjonen vil føre frem.

– Kommer dere tilbake hvis dere igjen blir fjernet av politiet?

– Det vil være opp til den enkelte her, sier hun.

Søndag hadde Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) bedt om hjelp fra politiet. Aktivistene oppholdt seg da inne i bygning R5. Den huser blant annet Olje- og energidepartementet.

– Det var demonstrantenes varslede opptrapping av aksjonen med blokade av flere bygninger i regjeringskvartalet som gjorde at DSS ba om hjelp fra politiet. En slik blokade ville hindret ansatte i flere departementer å gå på jobb, skriver DSS i en pressemelding tidlig mandag morgen.

Blokkerte rømningsveier ville også være til hinder for evakuering i en nødssituasjon.

Sammen med Norske Samers Riksforbund Nuorat har Natur og Ungdom stått bak en større demonstrasjon der målet er å blokkere alle inngangene til Olje- og energidepartementet.

Strid om ulovlige vindturbiner

– Etter en samlet vurdering mener DSS derfor at opptrappingen medfører en sikkerhetsmessig risiko som ikke kan håndteres uten at det er til hinder for departementenes funksjon.

Det var ifølge politiet 13 aktivister inne i bygningen natt til mandag. De har vært der siden torsdag.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har slått fast at er ulovlige, ikke er revet.

I oktober i 2021 fikk reineierne på Fosen medhold i Høyesterett om at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

I ettertid har reineierne krevd at de to vindkraftverkene må rives for at at Høyesretts beslutning skal respekteres, et syn flere jurister har støttet. Olje- og energidepartementet har på sin side stått fast på at de vil finne en løsning der man unngår å måtte rive vindkraftverkene.

Tidligere oje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har fremhevet at selv om tillatelsene til å bygge vindkraftverkene er kjent ugyldig av Høyesterett, har domstolen ikke tatt stilling til hva som skal skje med anleggene.

Kjørt til politihus med blålys

I tretiden ble aktivistene kjørt til politihuset hvor de ble registrert.

De 13 demonstrantene fikk beskjed om å forlate bygningen innen kl. 01:55, hvis ikke ville de bli fulgt ut, opplyser politiet i en pressemelding.

Demonstrantene ba om 30 minutter til, blant annet for å varsle journalister. De ba også om lov til å filme, slik at de kunne dokumentere sin aksjon. Det godtok politiet.

Fra kl. 02:25 ble de båret ut og kjørt til politihuset på Grønland for avhør.

Politiet bar samiske aksjonister ut av Olje- og energidepartementet natt til mandag. Ifølge en pressemelding fra politiet fikk aktivistene 30 minutter til å varsle pressen og organisere filming.

– Det var et sjokk for oss alle, men vi skal bruke stemmen vi har til å rope høyt om menneskerettighetsbruddet, hele veien til glattcellen, sier aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding.

Ifølge Natur og Ungdom var Isaksen blant de første som ble arrestert kl. 02.30.

– Måten arrestasjonen gjøres på er nøyaktig hvordan aksjonen vår, Fosensaken, og det samiske folket i historien har blitt behandlet. Vi blir forsøkt usynliggjort og tiet. Her ønsker staten bare å unngå en ny Altaaksjon i bilder og dagslys. Men vi lar oss aldri tie, sier aksjonist Elle Rávdná Näkkäläjärvi i en pressemelding sendt ut av Natur og Ungdom.

Fortsetter aksjonen mandag - Greta Thunberg deltar

I syvtiden mandag morgen var mange av aksjonistene tilbake. Da hadde en gruppe satt seg ned foran hovedinngangen til R5 og blokkerte denne og deler av fortauet utenfor.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er mandag morgen til stede utenfor bygningen. I 7-tiden satt hun foran hovedinngangen sammen med andre aktivister.

Thunberg satt innerst ved døren omsluttet av et tyvetall demonstranter. I tillegg var fortauet fullt av aktivister.

– Dette er en internasjonal skam som ikke bare påvirker Norge. Det er en global kamp for urfolks rettigheter over hele verden. Dette er dessverre bare ett eksempel på det, sier Thunberg til Aftenposten.

– Du er kjent for klimakamp. Vindkraft er klimavennlig. Hvorfor er dette en sak for deg?

– Dette handler ikke om motstand mot vindkraft, men at menneskerrettigheter brytes. Vi kan ikke ha klimaomstilling på bekostning av urfolks rettigheter, sier hun.