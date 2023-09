Norge Follobanen I Blixtunnelen rister kaffen og det er vanskelig å løse sudoku Nå er årsaken til trøbbelet avdekket. Og det kan ta lang tid å utbedre.

Publisert: 06.09.2023 15:23 Oppdatert: 06.09.2023 16:11

I august ble det rapportert om at flere tog ristet i Blixtunnelen på Follobanen. Bane Nor mente problemet trolig var slitasje på hjulene på noen få tog.

Men siden har problemet vokst i omfang. Nå har Bane Nor oppdaget at bredden på sporet har krympet. Dermed oppleves det at enda flere tog rammes.

Det fremgår av en melding Vy sendte ut til sine lokførere mandag ettermiddag, som Aftenposten har sett.

Ski-kvinnen Hedvig Bjørgum mener ristingen har økt de siste ukene. Vis mer

Problematisk å løse sudoku

– Det rister så mye at når jeg sitter med mobilen og skal løse sudoku, så blir det problemer å treffe tastene. Og jeg er ikke spesielt skjelven av meg, forteller Hedvig Bjørgum.

Hun arbeider som assisterende kommunikasjonssjef i Unio og tar toget mellom Ski og Oslo hver dag.

Aftenposten prøvekjørte Follobanen fra Oslo til Ski, og tilbake til Oslo onsdag morgen.

På veien ut klokken 08.00 opplever vi ingen risting. Turen som skal ta 11 minutter, klokkes inn til 12 minutter og 20 sekunder.

Men da et fullt togsett kjører fra Ski til Oslo 31 minutter senere, er ristingen påfallende allerede etter tre minutters kjøring.

– Nå rister det. Dette er langt over det som burde være normalt. Problemet har definitivt økt etter sommerferien. Det har i alle fall skjedd noe de siste ukene, konstaterer Bjørgum.

Kaffekoppen hun holder i hånden dirrer kraftig. Men det er ikke så ille at det er fare for at kaffen skvulper over.

Også denne togturen tok litt over 12 minutter.

Har kommet mye for sent til jobben

Også læreren Dagmar Enge kan fortelle om mye risting på toget. Hun tar toget fra Oslo hver dag til jobben på Ski ungdomsskole.

Dagmar Enge har kommet mye for sent på jobben etter at den nye togbanen ble tatt i bruk. Vis mer

– For min del er det merkbart, men ikke plagsomt. Toget lager litt ekstra lyd. Og det er sånn at du kanskje må holde ekstra hardt på kaffekoppen enkelte ganger, forteller hun i trappen utenfor Ski stasjon.

– Har du følt deg utrygg på toget?

– Nei.

Enge har sett at ristingen på toget har vært snakkis i sosiale medier.

– Og jeg har kommet mye for sent til jobben på grunn av forsinkelser med den nye togbanen. Det er ofte vi er langt unna de 11 minuttene som ble lovet, sier hun.

Blixtunnelen på Follobanen åpnet i vinter. Det har vært lange innkjøringsproblemer. Vis mer

Vedlikehold kan strekke seg ut i 2024

Bane Nor kan ikke si noe om varighet for arbeidet som må gjøres med sporet. Men ifølge Vy, har Bane Nor opplyst at de må jobbe med saken i 2023 og 2024.

Bane Nor opplyser at arbeidet vil skje på nattetid, slik at passasjerene ikke vil merke det.

At sporene er blitt noen millimeter mindre, utgjør ingen sikkerhetsrisiko, ifølge Bane Nor. Men det får togene til å riste. Og med tog som kjører ustabilt, vil også sporet slites raskere. Derfor må selskapet gjøre justeringer av sporet.

Blant annet må det byttes sideisolatorer på skinnene:

Å lage nye sideisolatorer tar ikke så lang tid. Men må man skifte ut mange isolatorer, som sitter med under en halvmeters mellomrom i en lang tunnel, kan det bli tidkrevende.

– Det stemmer at vi må vurdere å bytte ut sideisolatorer, men i hvor stor grad må vi kartlegge først. Det vil kunne være et tiltak vi gjør for å øke sporvidden, opplyser Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Også sliping av hjul og skinnegang er tiltak som kan fungere. Det har blant annet funket i nye Holmestrandporten for noen år siden.

– Vi har fremmet dette som en garantisak overfor vår leverandør, skriver Kirkhusmo.

I tillegg vil togene kjøre i maksimalt 160 kilometer i timen. Vanligvis er topphastigheten på tog i tunnelen 200 km/t, men tunnelen er bygget for 250 km/t.