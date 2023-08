Drammenselva stiger raskt. Nå fyller innbyggerne sandsekker.

DRAMMEN (Aftenposten): Drammenserne kjemper mot klokken: – Forberedt på å jobbe gjennom natten om vi må.

Sandsekkutlevering på Stryken sandtak, Mjøndalen, i forbindelse med uværet Hans.

Ved Stryken sandtak i Mjøndalen jobber en gruppe fra Norsk Folkehjelp iherdig med å fylle og lempe sandsekker. De har holdt på siden i 15-tiden onsdag. De siste par timene har det kommet til flere som vil hente sekker.

– Det har vært 10–20 stykker innom og hentet. I tillegg kjører vi ut selv, forteller Roger Bjerknes. Han er nasjonal beredskapsansvarlig i Norsk Folkehjelp.

Ved 19-tiden onsdag var målet å frakte sekkene over Drammenselva til et boligfelt på den andre siden. Der nærmer vannet seg kanten, og det er lavvann nå, understreker Bjerknes. Her, så nærme havet, stiger elven rundt en halvmeter når det er høyvann.

– Vi venter nå på en lastebil, for å få mer effektiv utkjøring. Sekkene veier rundt 50 kilo, så det er begrenset hva vi kan laste på en tilhenger.

I Drammen fyller de sandsekker før flomtoppen torsdag eller fredag.

En kraftig pickup med stor tilhenger som er innom samtidig med Aftenposten på sandtaket, den lastes med 40 sekker. Det blir 2 tonn, tyngre last er ikke lovlig.

Roger Bjerknes forteller at det etter hvert skal komme 25 stykker fra Norsk Folkehjelp og hjelpe til. Både fra lokallaget, avdeling Drammen og Sande, og fra andre lag.

Flomtopp fredag

Flomtoppen i Drammensvassdraget er fortsatt mange timer unna. I de overliggende elvene og innsjøene. Krøderen, Sperillen, Randsfjorden og Tyrifjorden er det ventet at flommen vil stige med ytterligere 1 til 1,5 meter til torsdag, ifølge tall fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Vann derfra føres ned Drammenselva, som vil få flomtoppen torsdag eller fredag.

Når dette skjer er alle nedre deler av vassdraget utsatt. Onsdag ettermiddag ble flomvarselet for Drammen og Øvre Eiker oppgradert til rødt nivå for torsdagen, ifølge varsom.no.

Vannstanden ved Mjøndalen bro var onsdag klokken 19 på 2,6 meter, normalt sett ligger den på rundt 1 meter. Det er ventet at vannstanden vil øke med omtrent 80 centimeter fra dette nivået, ifølge NVE.

Den ekstreme situasjonen har gjort det vanskelig for NVE og vassdragsregulantene å lage presise prognoser.

Når NVE jobber med å forutse konsekvensene av nedbør og snøsmelting, henter de erfaring fra tidligere flomhendelser. Ekstremværet Hans er imidlertid så uvanlig at denne arbeidsmetoden ikke fungerer.

Usikker flomtopp

Tidspunktet på flomtoppen vil variere i sidevassdragene og hovedelvene.

– Det er stor usikkerhet i prognosene, sier Seija Stenius, hydrolog i NVE.

Hun sier flomtoppen i Drammensvassdraget vil komme torsdag eller fredag. Det skjer selv om flomtoppen i enkelte vassdrag oppstrøms vil skjer senere. Det er fordi alle elvene bidrar inn på litt forskjellige tidspunkt.

Dette er komplisert å beregning eksakt, forklarer Stenius. Hun sier NVE kommer med neste oppdatering i torsdag formiddag, mens mer detaljerte beregninger kommer tidlig ettermiddag.

Jobbe gjennom natten

På andre siden av elven, utenfor leiligheten til Lene Bjercke og naboene hennes, har frivillige lempet sandsekker i et par timer når Aftenposten møter dem onsdag kveld.

Stabling av sandsekker ved Åssiden strand borettslag. Drammensvassdraget stiger raskt onsdag kveld.

De har satt opp to lag med de tunge sekkene, og har tenkt å få opp et tredje.

– Jeg har bodd her i tolv år. Dette er første gang jeg har fått sandsekker utenfor døren, forteller Lene Bjercke, som bor i Åssiden strand borettslag i Drammen.

Lene Bjercke føler seg tryggere nå som sandsekkene er på plass.

Hun har sett vannet gå opp til gangveien mellom leiligheten på bakkeplan og elven, men har ikke tenkt at hun bor utsatt til for flom før nå. Nå har hun samlet sammen møbler og skjellsamlingen sin på terrassen, for å hindre at det dras utover når vannet stiger.

Lene Bjercke har også fått flyttet noen møbler hun er redd for ut av leiligheten og i sikkerhet.

– Jeg føler meg mye tryggere etter at sandsekkene ble satt opp, understreker Bjercke til Aftenposten.

Utenfor leiligheten til Lene Bjercke la de onsdag kveld ut sandsekker.

Ronny Frantzen er frivillig fra Norsk Folkehjelp avdeling Horten. Han forteller at beboere i Åssiden strand borettslag har kontaktet Drammen kommune. Kommunen har så igjen kontaktet de frivillige som er i beredskap.

– Vi er forberedt på å jobbe natten igjennom om vi må, sier Ronny Frantzen.

Han forteller at Røde Kors, som Norsk Folkehjelp samarbeider med, har planer om å begynne å fylle sekker fra fredag morgen.