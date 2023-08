Fortsatt rødt flomvarsel i Glomma: – Det skal ikke mye regn til

HØNEFOSS OG FETSUND (Aftenposten): Vannet i Glomma har sluttet å stige. Men grunnvann flommer nå inn i kjellere i Fetsund.

Fetsund fredag. Vis mer

Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 17:25

Saken oppdateres.

SISTE:

Beboere på 54 eiendommer ved Tyrifjorden og nedre del av Storelva i Ringerike har lørdag fått beskjed om å evakuere, ifølge NRK .

Samtidig ber Lillehammer kommune folk om å holde avstand til Mjøsa fordi urenset kloakk renner ut i vannet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprettholder flomvarsel på rødt nivå for Drammensvassdraget og for nedre deler av Glomma.

I en pressemelding sier flomvakt i NVE, Erik Holmqvist, at Tyrifjorden kan stige omkring 30 centimeter mer fra nivået den hadde lørdag formiddag.

– Værprognosene for Østlandet er usikre, og det skal ikke mye regn til før vi kan forverre flomsituasjonen vi har nå. Vi tror ikke det er nok regn, men vi har derfor valgt å opprettholde det røde flomfarevarselet for nedre deler av Glomma, sier Holmqvist.

Jordskredfaren henger tett sammen med regnets intensitet og vannmetning i bakken. Jordskredvarselet opprettholdes på gult nivå og utvides også til å gjelde for kommunene nord i Innlandet.

Jordskredfaren vil være mest knyttet til mulig erosjon og utglidninger langs de flomstore elvene.

Utover søndag og mandag er det ventet noe regn over Sørøst-Norge, men det ventes ikke at det vil øke flomtoppene i innsjøene.

– Rødt flomfarevarsel for Drammensvassdraget kan bli nedjustert til oransje nivå fra mandag om det ikke kommer betydelige regnmengder de neste dagene. Værprognosene er fortsatt usikre, men vi følger situasjonen tett gjennom helgen, sier Holmqvist.

Flommen presser grunnvannet inn i kjelleren og parkeringsanlegget i Fetsund Brygge borettslag. Knut Teig og Mai-Liss Elvertun måler nivået på grunnvannet under bygget. Vis mer

I Fetsund brygge borettslag går pumpene for fullt. Mens vollene ut mot Glomma holder elven unna husene, har grunnvannet begynt å flomme inn i kjellere. Tre pumper prøver å tømme vannet ut i elven, men det er ikke nok.

– Vi har holdt på i hele formiddag, forteller Mai-Liss Elvertun, styreleder i sameiet.

Nina Aamodt Aastvedt bor i første etasje ut mot elven. Hun har fulgt vannstigningen tett.

– Jeg er redd for at det kommer inn i leiligheten. Min leilighet vil være den første som blir rammet fordi den er så tett på elven.

Men vannet i Glomma har stoppet å stige. Det merker de også lenger nede langs elven. Her skulle flere husstander vært evakuert lørdag klokken 12. Evakueringen er nå avblåst.

Flomtoppen forbi

For flomtoppen for den delen av Glomma som flyter gjennom Østerdalen, er forbi. Den er også forbi inn i Mjøsa, forteller hydrolog Sjur Kolberg i NVE.

Men det er en større vannføring ut av innsjøen. Vannføringen er forventet å stige noe, men ikke voldsomt, sier Kolberg. Det er utstedt oransje farevarsel.

– Vi har ikke rødt farevarsel for Mjøsa, og vi tror heller ikke den går opp, sier han.

Nå er toppen i ferd med å nå Rånåsfoss. Kolberg tror den når Østfold på søndag, men utelukker ikke at det kan skje mandag.

Minnesmerket ved Utøya under vann. Bildet er tatt klokken 18 fredag kveld. Vis mer

– Det som kan oversvømmes, er allerede oversvømt

Minnesmerket ved Utøya i Tyrifjorden lå fredag kveld under vann. Her fortsetter vannstanden å stige. Men oppstrøms ser det ut til at man kan være mer optimistisk.

– Med unntak av de som bor langs Glomma og Drammensvassdraget nedstrøms, er toppen nådd og i ferd med å trekke seg tilbake. Det som kan oversvømmes, er allerede oversvømt, sier han.

Han tror det kan se ut til at ettervirkningene av «Hans» kan bli mindre enn det de tidvis har varslet på og først antatt.

Det er fortsatt utstedt rødt farevarsel for deler av Glomma og Sør-Norge.

Her er det mest kritisk:

Drammensvassdraget

Sperillen, Tyrifjorden og Randsfjorden har nådd flomtoppen på rødt nivå. Tyrifjorden fortsetter særlig å stige, mens Sperillen ikke er forventet å stige mer, sier Kolberg.

Vannstanden ut av Mjøsa mot elven Vorma

Her er det utstedt rød farevarsel. Men det ser ut som om det er i grenseland, ifølge Kolberg.

Ras i Hokksund

Lørdag ettermiddag melder Øvre Eiker kommune om et ras i Øvre Hellefossvei i Hokksund, skriver Drammens Tidende.

Ifølge kommunen var det politiet som meldte om raset ved 12-tiden lørdag.

Innsatsleder i politiet, geolog, arealplanlegger og ledelsen i kommunen er på stedet, opplyser Øvre Eiker kommune i en pressemelding.

– Tiltak blir iverksatt umiddelbart, skriver kommunen.

Kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen sier raset ikke har gått i nærheten av noen boliger.

– Per nå har vi ingen indikasjon på ytterligere utglidning, men vi tar de forholdsregler som er nødvendig og lager en sikkerhetssone rundt, sier han.

Kronprins Håkon besøkte lørdag Hønefoss. Der snakket han blant annet med folk som er evakuerte, og hjelpemannskaper. Vis mer

Kronprinsen møtte evakuerte

Lørdag formiddag er kronprins Haakon i Hønefoss. Kronprinsen hyller innsatsen til Hønefoss kommune og hvordan de har organisert og evakuert befolkningen.

– Det er en veldig vanskelig situasjon å være i, og det er mange som får dette tett innpå seg, hvor konsekvensene er kjempestore, sier han til Aftenposten:

– Både nasjonale og lokale myndigheter som har gjort en veldig god jobb. De gjør det de kan for at konsekvensen blir så små som mulig. Men selvfølgelig er dette en vanskelig situasjon, sier kronprinsen videre.

Det er nytt at regnet kommer mer voldsomt, på nye tider på året og nye steder. Det kommer også mye regn på kort tid, det er vanskelig å si når det kommer og det er veldig lokalt.

– Det kan samle seg og komme veldig mye på små arealer. Konsekvensene blir store. Det er en utfordring at klimaet er i endring, påpeker Kronprinsen.

Venter noe mer nedbør

Det er et skiftende vær som møter oss de neste dagene, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Espen Biseth Granan. Det er meldt noen regnbyger sørfra sent lørdag kveld og natt til søndag.

– Sånn sett treffer det nedre del av Glomma, men det er usikkert hvor kraftige bygene blir. Men noen millimeter blir det.

Ellers er det ventet at regnbygene blir spredt gjennom helgen og mandagen. Det er ikke ventet store nedbørsmengder på Østlandet.

Du kan lese de oppdaterte flomprognosene til varsom.no her.

Flommen presser grunnvannet inn i kjelleren og parkeringsanlegget i Fetsund Brygge borettslag. Hans Jakob Teig har fått jobben med å feie ut vann fra parkeringsanlegget. Vis mer

Vil åpne E6 i Drivdalen lørdag kveld

Flere veier er stengt gjennom helgen. Men det jobbes for å åpne opp E6 i Drivdalen mellom Dovre og Oppdal. Seksjonsleder i Vegtrafikksentralen midt forteller at de sikter seg inn for å åpne den lørdag kveld.

– Renskingen er ferdig, men det gjenstår sikringsarbeid og en god del sikringsbolter i området. Det er litt usikkert hvor raskt dette går, men vi jobber for å åpne i kveld, sier Bjørn Ove Rotlid.

I går kveld åpnet riksvei 3 for trafikk igjen gjennom Østerdalen, etter å ha vært stengt siden onsdag. Det betyr at én av de to hovedveiene mellom Oslo og Trondheim er åpen.

Langs E6 er flere veier stengt, og reisende må regne med omkjøringer. Du kan se hele oversikten her.

Flere toglinjer er stengt. Noen steder er broer vasket vekk, andre steder står sporene fullstendig under vann. Se oversikten her.