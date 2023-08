Vannstanden har steget enkelte plasser natt til lørdag. Men toppen er også nådd flere steder.

Tyrifjorden fortsetter å stige lørdag mens vannstanden beveger seg sørover.

Minnesmerket ved Utøya under vann. Bildet er tatt klokken 18 fredag kveld. Vis mer

Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 12:01

Minnesmerket ved Utøya i Tyrifjorden lå fredag kveld under vann. Her fortsetter vannstanden å stige. Den er også forventet å stige rundt Mjøsa og Øyeren, men ikke voldsomt, sier hydrolog i NVE Sjur Kolberg. Der er det oransje farevarsel.

– Med unntak av de som bor langs Glomma og Drammensvassdraget nedstrøms, er toppen nådd og i ferd med å trekke seg tilbake. Det som kan drukne, har druknet, sier han.

Han tror det kan se ut til at ettervirkningene av «Hans» kan bli mindre enn det de tidvis har varslet på og først antatt.

Her er det mest kritisk:

Drammensvassdraget

Sperillen, Tyrifjorden og Randsfjorden har nådd flomtoppen på rødt nivå. Tyrifjorden fortsetter særlig å stige, mens Sperillen ikke er forventet å stige mer, sier Kolberg.

Vannstanden ut av Mjøsa mot elven Vorma

Her er det utstedt rød farevarsel. Men det ser ut som om det er i grenseland, ifølge Kolberg.

Flomtoppen forbi flere steder

I Østerdalsdelen av Glomma er flomtoppen forbi. Den er også forbi inn i Mjøsa, forteller Kolberg, men det er en større vannføring ut av innsjøen.

– Vi har ikke rødt farevarsel for Mjøsa, og vi tror heller ikke den går opp, sier han.

Nå er toppen i ferd med å nå Rånåsfoss. Kolberg tror toppen når Østfold på søndag, men utelukker ikke at det kan skje mandag.

Varsom kommer med en oppdatering klokken 12.00.

Vil åpne E6 i Drivdalen lørdag kveld

Uværet har ført med seg flom og skader. Det fører til at flere veier er stengt gjennom helgen.

Like før klokken 17 fredag meldte NTB at Vegtrafikksentralen sa at E6 i Drivdalen, mellom Dovre og Oppdal, åpner lørdag.

Lørdag formiddag er er strekningen fortsatt stengt. Men det jobbes for at den åpnes lørdag kveld, forteller seksjonsleder i Vegtrafikksentralen midt.

– Renskingen er ferdig, men det gjenstår sikringsarbeid og en god del sikringsbolter i området. Det er litt usikkert hvor raskt dette går, men vi jobber for å åpne i kveld, sier Bjørn Ove Rotlid.

Dette er status på veiene som er berørt av «Hans»:

Oslo – Trondheim

I går kveld åpnet riksvei 3 for trafikk igjen gjennom Østerdalen, etter å ha vært stengt siden onsdag. Det betyr at én av de to hovedveiene mellom Oslo og Trondheim er åpen.

E6 gjennom Gudbrandsdalen: