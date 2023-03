Tror «drapssone» i Bakhmut kan hindre russisk fremgang

En elv i sentrum er blitt frontlinjen i slaget om byen Bakhmut. Nå kan en «drapssone» gjøre situasjonen vanskelig for russerne.

En ukrainsk soldat fyrer av mot russiske styrker i nærheten av byen Bakhmut øst i Ukraina. Det er her de hardeste kampene i krigen pågår nå.

11.03.2023 19:30

Byen har fått kallenavnet «den russiske kjøttkvernen». I månedsvis har russiske styrker forsøkt å ta kontroll over byen Bakhmut i Donetsk fylke. Og det er leiesoldatene i Wagner-gruppen som har ledet an i kampene i byen. Tapene har vært enorme.

Nye tall fra Nato tyder på at for hver ukrainer som har falt, har fem russere mistet livet. Ukrainerne selv sier at tallet er enda høyere. For hver tapte soldat, har syv russere mistet livet, hevder de.

Ukrainske styrker gjør det de kan for å holde på byen. Derfor er det her de hardeste kampene i krigen pågår nå.

Ifølge en ny oppdatering fra britisk etterretning kontrollerer Wagner-gruppens soldater mesteparten av den østlige delen av byen. Vestsiden er derimot fortsatt i ukrainske hender.

Gjennom sentrum av byen renner elven Bakhmutka. Og det er den som nå utgjør frontlinjen i det blodige oppgjøret. Det kommer frem i oppdateringen fra Storbritannias forsvarsdepartementet lørdag.

Ukrainske styrker på vestsiden skal ha ødelagt flere viktige broer over elven. Men elven renner også gjennom et åpent lende som, ifølge britene, er på rundt 200 ganger 800 meter.

Her fyrer ukrainske soldater løs fra bygninger. Det har gjort området til en drapssone, en «killing zone», ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Det gjør det trolig utfordrende for Wagner-soldatene å fortsette frontalangrepet vestover, skriver britene.

De mener samtidig at ukrainske styrker er sårbare for russerne, som forsøker å bekjempe ukrainerne fra nord og sør.

En ukrainsk soldat gjør klar til å fyre av mot russiske motstandere i Bakhmut i Donetsk fylke.

Slaget om Bakhmut dominerer nå dekningen av krigen i Ukraina. Særlig i den russiske mediesfæren knyttes det enormt mye prestisje til slaget om byen.

Før jul var det først og fremst Wagner-gruppen som angrep Bakhmut. Der ble nyrekrutterte fanger sendt rett i døden. Men rundt årsskiftet skal det ha blitt satt inn hardere skyts fra russisk side. Det skriver den amerikanske tenketanken The Institute for the Study of War.

Ifølge britenes åpne etterretningsrapporter sliter Russland nå med lite ammunisjon. De sender det meste av det de har tilgjengelig, til sine styrker i Bakhmut.

Mangelen kan ende med å påvirke Russlands forsøk på en militær offensiv i Ukraina, ifølge den amerikanske tenketanken.