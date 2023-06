Krass kritikk mot PST. Mener angrepet 25. juni i fjor kunne ha vært avverget.

Fem dager før terrorangrepet i fjor fikk PST et varsel fra E-tjenesten. Hadde det blitt fulgt opp skikkelig, kunne angrepet ha vært avverget, ifølge evalueringsrapporten.

To personer ble drept og over 20 skadet da norskiraneren Zaniar Matapour begynte å skyte mot pubene Per på hjørnet og London i Oslo sentrum i fjor.

08.06.2023 11:38 Oppdatert 08.06.2023 12:03

Varselet kom i et hastemøte mellom E-tjenesten og PST 20. juni i fjor. Der opplyste E-tjenesten PST om at de nylig hadde mottatt informasjon om en person som ønsket å komme i kontakt med IS i forbindelse med en planlagt operasjon, mest sannsynlig et terrorangrep i Norge.

E-tjenesten vurderte det til at denne personen mest sannsynlig var Arfan Bhatti. Både PST og E-tjenesten visste at Bhatti var i utlandet. Dermed mener evalueringsutvalget at det var nærliggende å tenke at noen andre enn Bhatti skulle gjennomføre angrepet i Norge.

Utvalget mener at dersom PST, på bakgrunn av varselet, hadde undersøkt hvem som kunne være en mulig utøver av et slikt angrep i Norge, ville de trolig ha identifisert norskiraneren Zaniar Matapour som én av få kandidater. Han hadde en kjent relasjon til Bhatti.

Utvalget mener dermed at PST kunne ha iverksatt spaning mot Matapour i dagene frem mot angrepet.

PST undersøkte imidlertid aldri hvem som kunne være en mulig utøver av et angrep som Bhatti var involvert i, viser rapporten.

I stedet forsøkte PST å finne ut av om det kunne være en annen person enn Bhatti som ønsket å komme i kontakt med IS. Utvalget mener én mulig årsak til dette var en generell skepsis i deler av PST til informasjonen og vurderingene som ble delt av E-tjenesten.

Etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor, ble det bestemt at politiets innsats skulle evalueres. I dag kom rapporten.

Den fillerister jobben Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjorde i forkant av angrepet. Utvalget som har evaluert jobben som ble gjort, mener blant annet at hele angrepet kunne ha vært avverget.

Får omfattende kritikk

Rapporten kommer med krass kritikk av PST på flere punktet. Dette er de viktigste konklusjonene i rapporten:

Det er mulig at angrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet forebyggende sak mot Matapour i måneden frem mot angrepet. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, delte PST ikke denne etterretningen med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge ham opp. Det er mulig at angrepet kunne vært avverget som følge av et varsel PST mottok fra E-tjenesten fem dager før angrepet inntraff. Det var aldri noen i PST som sjekket Bhattis kontoer i sosiale medier som følge av varselet fra E-tjenesten Politiets operative håndtering av angrepet var i det store og hele godt gjennomført og i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Manglende beredskap og tilgjengelighet for viktige funksjoner i Oslo politidistrikt utgjør fortsatt en begrensning for politiets evner og muligheter til å håndtere alvorlige kriser og hendelser. Politietatene overlot et for stort kommunikasjonsansvar til Oslo pride Det var for lite samhandling mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet om hvordan de skulle kommunisere om angrepet. Politidirektøren hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Oslo politidistrikts operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen den 27. juni kunne gjennomføres. Beslutningen om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

Mener Mehl må gå

Justisministeren må redegjøre i Stortinget om hvordan hun skal følge opp evalueringen etter Oslo-skytingen, krever SV. Partiet ber henne komme allerede i dag.

– Dette er blant de verste angrepene i Norge i nyere tid og rapporten peker på at mye gikk galt. Da kan ikke Stortinget ta ferie før ministeren har redegjort for rapporten og det må avklares at Stortinget skal ha en rolle i det videre arbeidet, sier stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland, som sitter i justiskomiteen for SV, til NTB.

Emilie Enger Mehl har varslet pressekonferanse kl 13.30 der hun vil kommentere rapporten.

Sigurd Klomsæt er bistandsadvokat for flere av de som ble rammet av terroren. Han omtaler funnene i raporten som en «kjempeskandale».

– Det er forsiktig ordbruk i rapporten, men det er klar tale. De har tabbet seg ut, sier han til VG.

Han mener det må få konsekvenser for justisministeren.

– Mehl har det øverste politiske ansvaret for PST. Hun skal ikke detaljstyre PST, men hun har et ansvar. Det må hun ta ved å trekke seg tilbake, sier han til avisen.

To personer ble drept i angrepet. Over 20 ble skadet. Zaniar Matapour ble pågrepet på stedet og er siktet for skytingen. Han har ikke latt seg avhøre av politiet.

Også Arfan Bhatti og to andre personer er siktet i saken. Alle nekter straffskyld. Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. Maksstraffen for denne siktelsen er 30 år. Politiet mener at den norske islamisten har sendt og mottatt chat-meldinger som kobler ham til skytingen i fjor sommer.